Sortland

– Lekkasje fra demning ved Storvatnet. Beboere i området bes til å evakuere øyeblikkelig. Foreløpig ikke fullstendig oversikt over hvem som blir berørt dersom demningen ryker, skriver Politiet på Twitter.

Fylkesvei 951 som går gjennom området er nå sperret på begge sider av området.

20 boliger

NTB melder at rundt 20 boliger må evakueres på grunn av situasjonen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter overfor VG at de har folk på stedet og bistår politi og kommune i Sortland.

VG skriver at tre leilighetsbygg og trafoen til Statsnett kunne være utsatt dersom det ble et brudd i demningen.

Konsekvensklasse 2

NTB skriver at anlegget ved Storvatnet er en demning i konsekvensklasse to, noe som betyr at en brist eller en større lekkasje som fører til at den bryter sammen, kan medføre fare for mennesker, miljø og eiendom.

Gravearbeid

VG skriver at NVE fikk melding om gravarbeid tett inntil demningen.

– Vi ble oppringt av noen som hadde sett gravearbeid like ved en av våre damkonstruksjoner. Vår mann på regionskontoret i Narvik skulle uansett utover til dette området i kveld, og svingte innom. Her så han at det var gravd inn i demningen, og ble bekymret for at det kunne skje et brudd i demningen, sier Lars Grøttå til VG. Han er seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.

Han sier videre at NVE ikke var informert om gravearbeidet, noe som skal skje.

Evakuerer flere

Politiet og Sivilforsvaret driver nå å evakuerer flere boliger enn det som først ble varslet.

Saken oppdateres.