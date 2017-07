Eimskip Norway la frem sine utfordringer

Sortland

Som en av sine stopp på sitt vesterålsbesøk dro europaministeren innom Eimskip Norway AS i Sortland Havn. Eimskip er et internasjonalt transportselskap som leverer varer, både sjøvei og bilvei, for kunder verden over. I Norge er det ansatt 45 årsverk, og Sortland er det største kontoret her til lands, med 21 ansatte.

Åse Rønning Eilertsen, leder ved Eimskip Norway's AS avdeling Sortland, presenterte en del av problemene de som transportør opplever.

Dyrere med sjøfart

Et av disse problemene er at det er større avgifter knyttet til å frakte varer med båt, enn med bil, noe som jobber mot myndighetenes signaler om å overføre last fra bil til kjøl.

­– Årsaken til dette er blant annet høye havneavgifter ved anløp i Norge. Sortland havn er en av de havnene med høyt avgiftsnivå. Våre fartøy anløper Sortland ukentlig både på sørgående og nordgående seiling, fortalte Rønning Eilertsen.

Europaministeren hadde forståelse for at dette var et problem, og svarte at havnene skal drives etter selvkostprinsippet, altså at inntektene skal dekke utgiftene, men at de ikke skal gå i overskudd.

­– Det er hard konkurranse innen transportsektoren, men dette er noe vi er nøye på og følger opp, sier Bakke-Jensen til VOL.

Vansker med fangstsertifikat

Ministeren fortalte at det var noen av utfordringene som ble trukket frem han var kjent med fra før, og andre ikke. Et problem innenfor sistnevnte kategori var problemer Eimskip Norway opplever med fangstsertifikat når de losser i Nederland.

Fangstsertifikat er en ordning som skal forebygge og stanse ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Denne ordningen innebærer at det med all import av fisk i EU fra tredjeland og EØS, som for eksempel Russland og Norge, må det medfølges et fangstsertifikat.

­– Man må kunne fremvise fangstsertifikat 72 timer før båten skal losses av, og hvis avsender ikke har dette klart, må vi ta med oss lasten tilbake til Norge. Dette fordi vi ikke får sette det på et eget lager mens man venter på dette beviset, fortalte Rønning Eilertsen.

Bakke-Jensen sa Regjeringen var stolte av hvor fort de hadde fått på plass ordningen med fangstsertifikat, og sa til Eimskip AS at han gjerne ønsket et notat på saken slik at han kunne se nærmere på den.

– Fordi at vi er en del av EØS-avtalen vil det være lettere for oss å forsøke å ordne dette, enn hvis vi ikke hadde vært det, sa europaministeren til VOL etter møtet.

– Veldig viktig

Eimskip er et av de mange norske selskapene som frakter varer til og fra Storbritannia. Selv om Norge, ifølge Lisboa-traktaten, ikke kan starte å forhandle en ny handelsavtale med britene før de er ute av EU, sa Bakke-Jensen at dette er noe de kontinuerlig jobber opp mot.

– Det eksporteres mye fra Norge til Storbritannia, og dermed er det veldig viktig at vi får en ny avtale så raskt det er mulig. Hvis vi ikke får det til kan det bli problematisk, sier han.

Lederen ved Eimskip Norway på Sortland tror at det i fremtiden vil selges og fraktes mye varer til britene, til tross for den nåværende usikkerheten rundt fremtidige handelsavtaler.