– Vi får forskjellige tilbakemeldinger

Sortland

– Jeg gleder meg veldig til å spille, fortalte vokalist Rich Dooley (17) til VOL da festivaldørene åpnet.

Dooley kommer opprinnelig fra Boston i USA, men har bodd på Sortland i to år.

Sammen med seg har han Sindre Andreassen (18) på trommer, Isak Isaksen (19) på bass og Kristoffer Johansen (16) på gitar.

– Vil bare spille

Bandet har spilt sammen i et halvt år.

– Jeg og Isak ville bare spille i et band med trommer, men manglet vokalist og gitarist, forteller Andreassen.

Etter litt om og men kom dagens band sammen, og de legger ikke sjul på at de tidvis er uenige.

– Av og til er vi uenige, men til syvende og sist gjør det oss sterkere, sier Dooley.

– Litt skittent

"The Bends" greier ikke å bli helt enige om hvilken type musikk de spiller.

– Det er vel en blanding mellom funk, punk og rock, sier Isaksen.

Andreassen mener at hvilken sjanger de kommer under avhenger av hvem som hører.

– Mange mener vi spiller litt "skitten" musikk, sier han.

– Det er vel kanskje der punken kommer inn?

– Ja, mulig det, sier Andreassen.

Ifølge trommisen får de også varierte tilbakemeldinger på musikken de spiller.

– Noen liker oss og noen synes musikken vi spiller er tvilsom, mens andre sier den er fri.

Egenskrevne låter

Bandet har til nå spilt coverlåter, men har to klare egenskrevne sanger klare til Blablafestivalen.

– Jeg vil kanskje ikke si at vi er et coverband, men at vi har startet opp med å spille coverlåter frem til vi har noen selvskrevne, sier Andreassen.

Ifølge Isakesen kan ikke låtene deres tas veldig seriøst.

– Vi har en sang som Rich ble inspirert til å skrive etter at han hørte om en måse som hadde lagt reir i en sykkelkurv utenfor her, forteller han og ler.

Guttene er enige om at de i starten var litt stiv under konserter.

– Nå har vi blitt flinkere til å slå oss litt løs, slår Johansen fast.