«Oljemotstandere» tagget flere busskur

Sortland

Torsdag fikk VOL tips om at flere busskur i Sortlands-området hadde blitt tagget innvendig, med to tegninger, henholdsvis av en sirkel med en blå fisk, i tillegg til noe som ligner på en oljeplattform med et kryss over.

I den forbindelse er det naturlig å tro at noen innbitte oljemotstandere står bak stuntet. Da VOL tar kontakt med Folkeaksjonen oljefritt i Lofoten, Vesterålen og Senja, får vi opplyst at de ikke står bak taggingen og heller ikke bruker den type metoder når de skal markere sine synspunkter.

-Høres litt kult ut

Natur & Ungdom sier det samme.

– Jeg skal innrømme at dette høres litt kult ut, men det er ingen av våre medlemmer som har gjort noe slikt. Det er i alle fall ikke noe jeg kjenner til og jeg hadde nok visst det dersom det var personer fra Natur & Ungdom, sier fylkesleder i Nordland Natur og Ungdom, Emma Pernille Sørstrøm.

Holder seg til loven

I likhet med Folkeaksjonen, understreker hun at Natur og Ungdom har som mål å holde seg til lovverket når de aksjonerer.

– Vi ville ikke gått frem på den måten. Dette er jo faktisk hærverk. Vi har riktignok tegnet på vegger i forbindelse med aksjoner, men da har vi vasket det bort etter på, sier hun.

Fylkeslederen har ikke noen formening om hvem har gjennomført taggingen på en rekke busskur.

– Dette trenger ikke være organiserte oljemotstandere, men kan like godt være pøbler, slår Emma Pernille Sørstrøm fast.