Reinbeitedistriktet fornøyd med reguleringsplanen

Sortland

– Vegvesenet er veldig bevisst på reindriftsnæringen. Jeg ser at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner også nevner næringen i sitt brev. Det setter vi stor pris på, sier Lars Roger Hansen. Han er leder i reinbeitedistriktet.

I all hovedsak er han fornøyd med regjeringens planer, men uttrykker likevel en viss bekymring.

– Konsekvensene av en ny veitrasè får vi kanskje ikke se før om 20 år, sier han.

Hansen understreker at vegvesenet har vært imøtekommende overfor alle forhold som distriktet har tatt opp.

Hovedsakelig har reinbeitedistriktet ment at ny trasé i hovedsak bør følge gammel. For reindriftsutøverne i Vesterålen er det to områder som er problematiske. Gullesfjorden og Kanstadfjorden er problematiske fordi biltrafikken over tid har gått så mye opp. Vegvesenet legger opp til å lage en overgang for reinen.

– I dag må vi tidvis stanse trafikken under reinflyttingen. Når bilistene skal nå ei ferge og må vente på at vi får reinen over veien, kan det være utfordrende, fastslår Hansen.