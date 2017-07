Dømt til betinget fengsel

Sortland

Bakgrunnen for hendelsen er at mannen, som er bosatt på Sortland, kjørte i 126 km/t i Tjeldsund i mai i år, på en strekning der tillatt fartsgrense er 80 km/t.

Vedkommende har gitt avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder rapport fra fartskontroll. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med forsett , står det blant annet å lese i rettsdokumentet.

Mannen dømmes til fengsel i 18 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år, i tillegg til at han får en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Han mister også førerkortet i sju måneder og må avlegge ny prøve når perioden er over.