Låner spillere fra TIL

FK Varg låner derfor spillerne Tobias Hafstad (15) og Hallvard Romsaas (15) fra TIL for å kunne delta.

Samarbeid mellom klubbene

– At Tromsø nå på kort varsel kan låne FK Varg to spillere, setter vi stor pris på. Vi er veldig fornøyd med at samarbeidet mellom klubbene kan medføre at det er vi som denne gang får låne spillere til en turnering, skriver de i en pressemelding.

Klubben har et godt samarbeid med TIL, og har arrangert flere treningshelger og miniturneringer samme med dem på Alfheim stadion i Tromsø.

– Tromsø har i flere turneringer i inn og utland hatt hospitanter fra FK Vargm og vi har også hatt flere spillere som har deltatt på trening i Tromsø sammen med TILs beste spillere.

Stolte

I pressemeldingen skrives det også at klubben er stolt over at en klubb som TIL vurderer dem god nok til å låne ut sine dyktige spillere til dem.

– FK Varg er bevisst på å gi våre spillere trening og kampmuligheter på et høyere nivå enn det vi i klubben kan gi. Samarbeidet med en klubb som Tromsø er da gull verdt for oss og våre spillere, slås det fast.