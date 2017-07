Slo ungarsk topplag i treningskamp

Sortland

FK Vargs G16-lag er det eneste vesterålslaget som deltar i årets Norway Cup. Laget, som spiller i 5.divisjon til vanlig, blir regnet for å være blant de beste G16-lagene i Nord-Norge. De siste dagene har fotballaget vært på treningsleir i Ungarn for å lade opp til gigantturneringen på Ekebergsletta.

Varg er det eneste vesterålslaget som deltar i Norway cup: Lader opp med treningsleir i Ungarn Vargs G16-lag er det eneste laget fra Vesterålen som deltar på årets Norway cup.

Spilte seg opp

Onsdag møtte FK Varg det ungarske G16-laget Haladás Szombathely, som spiller i ungarsk 1.divisjon. A-laget deres spiller i eliteserien. Varg vant kampen 4-2 etter tre mål av Johnny Fagerlirøen og ett av Jørgen Lamark.

– Vi starter litt nølende i en 4 4 2 formasjon, men spilte oss stort opp utover i kampen. Haladás Szombathely er et meget teknisk lag som definitivt er vant til å vinne. Vi er veldig godt fornøyd med vår egen prestasjon, forteller Varg-treneren.

– Og så spiller vi på en fantastisk gressbane, men det spørs om banene i Norway Cup er like godt egnet til å spille så teknisk fotball, sier han.

Mer optimistisk

Målsetningen i forkant av verdens største fotballturnering har hele tiden vært å nå A-sluttspillet, som innebærer å avansere fra gruppespillet som ett av de to beste lagene. Ifølge Fagerlirøen er det fortsatt målet.

– Med tanke på den gode gjennomføringen av treningsleiren er jeg litt mer optimistisk nå. Det kan hende at vi må være litt mer direkte i spillestilen i Norway Cup. Klarer vi å spille som vi gjorde i dag, kan vi komme et godt stykke, sier han.



Skadet spiller

Ifølge treneren var det ungarske laget sannsynligvis bedre enn motstandern fra den hjemlige serien i Hålogaland, men ikke så fullt så gode som Tromsø og Bodø/Glimt. Han beskriver ellers Haladás Szombathely som et spillende lag, men som også har fysikk. Et skår i gleden for Varg i forbindelse med kampen var at Thomas Ingebrigtsen skadet ene kneet tidlig i første omgang.

– Vi ønsker han god bedring og håper at han er raskt tilbake, sier Fagerlirøen.

Norway Cup starter førstkommende lørdag. FK Varg møter henholdsvis Høybråten 2, Malvik 2 og Hødd i de innledende kampene. Turneringen varer helt til fredag, da finalene går av stabelen.