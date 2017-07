Sortland

– Jeg fikk gåsehud da jeg så hvor mye folk det var. Paraden i dag viser at vi tar vare på og viser hverandre respekt, noe som er et viktig budskap. og så var det godt å se så mange., sier Christian Torseth i Pride-komiteen.

Håpet på godt oppmøte

Initiativtaker Camilla Ravn Fossem er også tilfreds med tidenes første Vesterålen Pride.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Vi håpet på mye folk, men hadde ikke forventet at det kom såpass mange, sier Camilla Ravn Fossem i Pride-komiteen.

Eksakt hvor mange som deltok på paraden er det ingen som vet, men å anslå at det var rundt 200 personer tilstede, er neppe noen overdrivelse.

– Det er fantastisk at så mange ønsket å være med oss for å markere Pride. Og så var vi veldig heldige med været, sier Hege Abrahamsen, som også er i komiteen.

Slo seg løse

Ravn Fossem gleder seg over det store engasjementet i paraden.

– Veldig gøy å se at folk slår seg løse, viser engasjement og danser. Det er det jo dette som er Pride, sier hun.

Pride-arrangementet var innholdsrik og foregikk flere steder. Etter at paraden var gjennomført, gikk ferden etter hvert videre til Hurtigruta, som kom seilende inn til havn. Flere av både de ansatte og passasjerer, som var utstyrt både med flagg og entusiasme, gjorde ilandleggelsen til et noe uvanlig syn. Detter tok hele paraden turen inn på båten og fikk sågar en hilsen fra skipets kaptein som stilte seg svært positiv til arrangementet.

-Fortsatt fordommer

En av dem som gikk i toget og som virkelig tente på alle plugger da han hørte om arrangementet, er Jens Tekle fra Melbu. Han er selv homofil og har blant engasjert seg veldig i HIV-kampen.

– Tenk at Vesterålen har fått et slikt arrangement. Det er med på å øke aksepten og åpne opp samfunnet, sier han.

Men Tekle er klar på at det fortsatt finnes fordommer mot personer som har en annen seksuell legning.

– Fordommene finnes fortsatt og det er fortsatt homofile som opplever å bli slått ned. Dersom vi ser utenfor landegrensene er problemet mye større, som for eksempel i Russland. Vi kan ikke bare lene oss tilbake, men vi må være pådrivere og ta opp kampen, utdyper han.

Flere kan stå frem

Den engasjerte mannen synes at Pride-festivalen på Sortland ikke bare er en lokal markering, men like mye en universal.

– Fordi vi feirer hele samfunnet. Og så tror jeg at arrangementet kan bidra til at flere tør å stå frem med sine følelser, slik at de kan være seg selv. Seksualitet finnes i mange ulike varianter. Det må akseptere og forholde oss til, understreker Jens Tekle.

Sitter i hodet

Sonja Nilsen, som er lokal kontakt i Harry Benjaminsen støttegruppe, har selv merket på kroppen hvordan det er å stå frem som homofil. På Kulturfabrikken i forbindelse med arrangementet, gav hun uttrykk for at kampen mot likeverd og seksuelt mangfold har beveget seg betydelig fremover de siste årene.

– Det har skjedd utrolig mye de siste 30 årene. Når det kommer til homofile og kjærlighet så er det tre ting som er viktig, nemlig åpenhet, åpenhet og åpenhet. Det er inne i hodet at tullskapen sitter. Man bruker ufattelig mye energi på å skjule hvem han man er. Man må være tro mot seg selv, for det er først da man er god, sier Nilsen, før hun legger til.

– Pride handler ikke bare om å være skeiv, men også om identitet slik at vi kan være den vi er. Jeg synes at dette har vært et flott og veldig bra initiativ som jeg er kjempestolt over å være med på, slår hun fast.