Sortlandssvømmere til Spania på treningsleir

Sortland

– Dette er jo en gulrot for de svømmerne som er mest ivrige, forteller styrelederen i klubben, Håkon Kristiansen.

De 17 som reiser er i aldersgruppen 12- 17 år, og kommer i utgangspunktet fra de to øverste svømmegruppene til klubben. Sammen med tre trenere, to reiseledere og noen familiemedlemmer går ture til den spanske kystbyen Calella, som ligger en halvtime utenfor Barcelona.

To ganger tidligere

Sortland svømme- og livredningsklubb har reist til dette stedet to ganger før.

– Tidligere år har vi også brukt å reise til Finland og Sverige på leir, men grunnet oppussing gjør vi det ikke nå.

Årets tur arrangeres i samarbeid med Harstad Svømmeklubb, som også skal reise ned på treningsleir.

Ti dager

Treningsleiren vil vare i ti dager, og med to svømmetreninger om dagen i tillegg til jogging på morgen og basistrening, kan det bli harde dager.

– Det er klubbens trenere som setter opp treningsprogrammet for disse ti dagene, så da blir det tilpasset alder, nivå og styrke, forklarer Kristiansen.

I tillegg til at svømmerne vil få trent mye, får de også muligheten til å svømme i 50-metersbasseng.

– Det er jo noe vi ikke har i Nord-Norge, men som noen svømmere får svømt i på nasjonale konkurranser.

Yter mer

Selv om Kristiansen ikke selv skal reise til Spania, opplever han at et slikt utenlandsopphold gir svømmerne et ekstra kick.

– Det virker som at de yter bedre og får mer inspirasjon når de er på treningsleir, og dermed gir det lille ekstra.

Han mener at det nok også har en sammenheng med at de får prøvd seg med svømmere fra andre klubber.

En god start

Svømmerne har hatt opphold i treningen siden slutten av juni, og Kristiansen mener at for å få en god start på sesongen er det mye svømming som gjelder.

– Et utenlandsopphold er en veldig god start på sesongen, for da har de mer å gå på. Samtidig minsker også basistrening muligheten for skade, selv om man ikke er plaget med mye skader i denne sporten, slår han fast.