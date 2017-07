Varg fikk pangstart på Norway Cup

Sortland

– Fantastisk start. Vi gjør en veldig god kamp, sier trener Lars Fagerlirøen til VOL.

Han så at mannskapet hans dominerte kampen fra start til mål. Høybråten var farlig frempå et par ganger i starten av kampen, men klarte ikke å få ballen i mål. Varg ledet to null etter bare ti minutter og hadde kampen i sin hule hånd. Jonas Aloysous puttet det første, før Hallvard Romsaas reduserte. Fra da av var det ingen vei tilbake. Og med fire null til pause var kampen i realiteten avgjort.

Spiller bedre

Ifølge Fagerlirøen er ikke Høybråten noe dårlig lag.

– Vi spiller bedre enn dem og er nok et bedre lag, sier Varg-treneren.

Varg har lånt to Tromsø-spillerne i forbindelse med Norway Cup, Tobias Hafstad og Halvard Romsaas. Treneren er godt fornøyde med innsatsen.

– De leverer og vi ser at de passer godt inn i laget vårt, sier han.

Gir selvtilitt

Sammen med støtteapparatet og resten av laget gleder han seg over seieren, bidrar til å øke selvtilliten foran mandagens kamp.

– Dette smaker godt med tanke på neste kamp mot Malvik, sier Fagerlirøen.

Samtidig understreker han viktigheten av at laget nullstiller seg mot trønderlaget.

– Vi vet ingenting om Malvik. Og med to ganger 25 minutter blir det ekstra viktig å være på fra start, slår Lars Fagerlirøen fast.

Kampfakta Varg-Høybråten2:

1-0 - 2 min - Jonas Aloysous, assist Truls Kristiansen

2-0 - 11 min - Hallvard Romsaas, assist Magnus Karlsen

3-0 - 14 min - Johnny Fagerlirøen, assist Joakim

4-0 - 19 min - Truls Kristiansen, assist Jørgen Lamark

Pause

5-0 - 18 min - Johnny Fagerlirøen