Ny seier til Varg i Norway Cup

Sortland

– Malvik er et sterkere lag enn Høybråten/Stovner og gir oss kamp. Men alt i alt var det en fortjent seier, sier Varg-trener Lars Fagerlirøen til VOL rett etter kampen.

Varg fikk en god start på kampen og tok ledelsen med Jørgen Lamark på straffe. Billan økte ledelsen til 2-0 midt i omgangen. Malvik reduserte i andre omgang, men klarte ikke å utligne.

Viktigst med tre poeng

FK Vargs G16-lag har fått en god start i Norway Cup. Søndag banket de Høybråten 5-0 i i åpningskampen. Mandag ble det en ny seier, med 2-1 over trønderlaget Malvik. Ifølge Fagerlirøen var mandagens motstandere robust og tøffe å bryne seg på.

– De fikk brukt fysikken og satset mye på gjennomspill. Selv klarte vi ikke å spille oss igjennom slik vi pleier. Vi var litt dårligere sentralt. Samtidig gjør det ikke noe. Vi fikk tre poeng, som er det viktigste, slår han fast.

Klare for A-sluttspillet

Med seks poeng på to kamper er Varg allerede klare for A-sluttspillet. Spørsmålet er om de blir nummer en eller to, noe som blir avgjort tirsdag. Da står sunnmørslaget Hødd2 på motsatt banehalvdel. Selv om Hødd tapte 0-3 for Høybråten tirsdag, som Varg banket 5-0 i første kamp, understreker treneren at de ikke undervurderer motstanderen

– Så gode er vi ikke, slår Lars Fagerlirøen fast.