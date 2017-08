Sortland

Det meste stemmer foreløpig for Vargs G16-lag i Norway cup. Fire strake seiere og avansement til 16-delsfinalen, er fasiten så langt.

En av Varg-spillerne det ikke har stemt like godt for under turneringen, er Jonas Aleysous. Han ble skadet i starten av første kamp og måtte stå på sidelinjen, frem til onsdagens kamp. Da slo han til med godt spill og tre mål.

– Vi kjørte på og presset dem veldig bra. Etter hvert rullet det bare flere og flere mål inn, sier han.

Skår i gleden

Aloyseous kunne puttet ett mål til, men bommet på straffe, via stanga.

– Det var et skår i gleden og jeg ble veldig skuffet. Jeg har tatt en del straffer og bommer sjelden, men jeg er fortsatt veldig glad for at vi har gått videre. At vi vinner 13-0 og går til 32-delsfinalen er helt fantastisk, sier han.

Unggutten synes det var godt å være tilbake på banen etter skadeavbrekket.

– Det har vært irriterende og ikke kunne spille. Heldigvis har jeg gode lagkamerater som leverer. Jeg har vært en del skadeplaga og har slitt med hofta de to-tre siste månedene. Jeg kjente det litt i dag, men samtidig kan jeg ikke syte for mye heller, sier han.

– Bedre enn de vi har møtt

Varg møter Drøbak/Frogn i 16-delsfinalen, et lag som også vant forholdsvis enkelt i 32-delsfinalen.

– Jeg tror det er et godt lag som er bedre enn de vi har møtt til nå. Vi må nullstille oss, men forhåpentligvis går det bra. Vi ønsker å komme så langt som mulig, sier han.

Det er slett ikke bare fotball som står på menyen for Varg-spillerne under verdens største fotballturnering.

– Vi har en del fritid også. Vi har det gøy i lag og har vært litt i Oslo sentrum. Det er et veldig godt og inkluderende miljø, sier han.

– Må være uthvilte

På spørsmål om det ikke blir vanskelig å falle til ro i natt etter kalasseieren mot Biri, svarer Aloyseous.

– Man blir lett litt gira etter å ha scora mål og gjort det bra. Jeg sover såpass godt om natta at det ikke blir noe problem, før han legger til:

– Vi er nødt til å være uthvilte og skjerpet, og da nytter det ikke å holde det gående utover natta, understreker Jonas Aloyseous.

Aloyseous var for øvrig ikke den eneste Varg-spilleren som scoret tre mål i storseieren over Biri, for det gjorde også Joakim Vollen.