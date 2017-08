Varg videre til 16-delsfinale etter 13-0-seier

Sortland

– Vi har sjeldent spilt så bra fotball som vi gjorde i 1.omgang, sier Varg-trener Lars Fagerlirøen.

Motstanderlaget i 8-delsfinalen ble fullstendig overkjørt fra start. Varg stormet i angrep fra dommeren blåste i fløyta og ble stort sett værende i Gjøvik-lagets målfelt mesteparten av kampen. Etter bare seks minutter ledet Varg tre null, etter raske mål av Fredrik Solheim og Jonas Aloyseous.

Sistnevnte brente også en straffe på stillingen 3-0 til Varg. Sortlandslaget fortsatte å rulle opp ene angrepet etter det andre og kunne til slutt gå til pause med komfortable 6-0. Vargdominansen fortsatte etter hvilen. Det tok ikke mange minutter før blåtrøyene økte ledelsen til både sju og åtte null.

– Faren ved å lede såpass mye er at man slipper seg nedpå i andre omgang og det er ofte vanskelig å spille like bra. Vi gjorde en del bytter og de som kom innpå gjorde det vi ble enige om. Jeg er veldig fornøyd med at vi fortsetter i samme spor etter pausen, forklarer Fagerlirøen.

Ble maktesløse

Biri mistet fort motet etter hvert som målene trillet inn. De fikk ikke til noe som helst og gav til slutt opp.

– De ble litt maktesløse etter hvert som vi kjørte på og stadig scora. Men jeg mener at det var vi som spilte dem dårlig, sier han.

Ifølge treneren stemte det meste for Vargs del i denne kampen.

– Vi greide å være mer direkte på midtbanen enn vi var i forrige kamp. Spillerne kom stadig til innlegg. Alle faser av spillet fungerte. Veldig artig å se at vi får så godt betalt for det i målprotokollen, sier han.

Tøffere motstand

Torsdag morgen, allerede klokken åtte, er det duket for 16-delsfinale mot enten Drøbak/Frogn eller Fram, fra Larvik. Begge disse lagene vant sine respektive grupper i puljespillet med solid målforskjell. Det er derfor sannsynlig å anslå at de vil by på tøffere motstand enn det Varg har fått så langt i turneringen.

– Vi møter nok bedre motstand enn vi har gjort til nå, noe som er naturlig etter hvert som man avanserer. Vi kommer uansett til å bygge videre på det vi lykkes med i dag, og så skal vi gjøre vårt beste, slår Lars Fagerlirøen fast.

Målene til Varg ble scoret og assistert av følgende spillere:



1-0 - 1 min - Fredrik, assist Johnny

2-0 - 4 min - Jonas, assist Johnny

3-0 - 6 min - Jonas, assist Tobias

4-0 - 16 min - Johnny, assist Magnus

5-0 - 17 min- Fredrik, assist Johnny

6-0 - 23 min - Jonas, assist Fredrik

Pause

7-0 - 1 min - Tobias, assist Joakim

8-0 - 3 min - Hallvard, assist Joakim

9-0 - 10 min - Joakim, assist Hallvard

10-0 - 13 min - Joakim, assist Hallvard

11-0 - 16 min - Hallvard, assist Oliver

12-0 - 18 min - Tobias, assist Joakim

13-0 - 20 min - Joakim, assist Ferdaws