Gikk videre etter straffedrama

Sortland

Etter at det langt på vei valset over motstanderne i gruppespillet og i 32-delsfinalen, fikk Varg atskillig tøffere motstand mot Drøbak-Frogn. Det fysisk sterke laget var tette bakover og gav Varg motstand fra avspark.

Etter at det sto 0-0 ved ordinær tid, var det duket for Golden Goal, som betyr at laget som scorer først vinner. Selv om Varg var nære på ved et par anledninger, klarte de ikke å putte ballen i mål. Straffesparkonkurransen ble mer spennende enn mange satte pris på.

På stillingen 4-3 til Varg, etter at Patrick Antonsen hadde reddet Drøbaks fjerde straffe, gikk Jonas Aloyseous frem til straffemerket.

Han klarte å beholde roen og satte ballen i mål. Dermed gikk Varg videre til 8-delsfinalen, til hemningsløs jubel fra medspillere, supportere og støtteapparat.

Vargs øvrige straffescorere, i kronologisk rekkefølge, var Jørgen Lamark, Tobias Hafstad, Fredrik Solheim og Johnny Fagerlirøen..

Godt lag

Varg-trener Lars Fagerlirøen innrømmer at Drøbak var et par strå hvassere enn både Høybråten2, Malvik, Hødd2 og Biri.

– I dag møtte vi et lag som var sterkere enn oss. De var jevnere besatt og fungerte bedre enn de andre lagene vi har møtt. Vi fikk ikke til å spille jevnt og det er litt mot spillets gang at vi vinner, sier Fagerlirøen etter kampen.

Har jobba med straffer

Utfallet av straffesparkkonkurranser er ofte tilfeldig. At Varg trakk det lengste strået denne gang, handler ikke bare om flaks.

– Det blir ofte litt Lotto i forbindelse med straffekonkurranse. Samtidig er det noe vi har jobba en del med og har god trening i. Det handler jo om å leve i øyeblikket og sterke følelser, sier treneren.

TV 2 viser kampen

Vargspillerne får derimot ikke mye hviletid før neste kamp, som finner sted kl.12.30 i dag. Da møter de Hordalandslaget Osterøy, som slo Askøy 6-4 i 16-delsfinalen.

– Nå blir det viktig med restitusjon og at spillerne får i seg nok mat og drikke frem til kampstart, understreker Fagerlirøen.

Kampen mellom Varg og Osterøy blir for øvrig vist på TV2 Sportskanalen. Sendingen starter 12.20.