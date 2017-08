Varg er ute av Norway Cup

Sortland

Etter å ha slått ut Drøbak-Frogn etter straffesparkkonkurranse torsdag morgen, ventet Osterøy i 8-delsfinalen. Hordalandslaget vant kampen 2-0. De viste seg å være et sterkt og robust fysisk lag som ble vanskelig å bryne seg på for Varg-spillerne. Varg hadde sjanser til å score mål, men klarte ikke å få hull på byllen.

Norway Cup-eventyret er dermed over for Varg i denne omgang. Sortlandslaget har gjort en respektabel innsats og vant fem av seks kamper. Høydepunktet var definitivt 13-0-seieren over Biri onsdag, i 32-delsfinalen.

Saken blir oppdatert med kommentarer.