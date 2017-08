Sortland

Lørdag reiser Sortlands fotballherrer til Skjervøy for å spille høstens første kamp. Lagkaptein Marius Jørgensen tror at det kommer til å bli utfordrende.

– Jeg tror at det blir en vanskelig bortekamp. Vi kommer til å møte et fysisk sterkt lag som vi hadde kjempetrøbbel mot hjemme i Blåbyhallen, selv om vi da vant 2-1. I tillegg har de hentet inn noen nye spillere, så vi må nok opp på vårt beste for å få med oss tre poeng, sier han.

Alltid artig

Jørgensen, som selv har slitt med en skade i lang tid, men nå er klare til kamp, sier at han og spillerne gjerne kunne tenkt seg litt mer ferie.

– Det er alltid artig å spille fotballkamper, og denne kampen er intet unntak. Vi gleder oss alle sammen og ser frem til en forhåpentligvis god høstsesong, sier han.

Tøff konkurranse

Det er også full rulle i fjerdedivisjon denne helgen. På søndag tar Melbo imot Stålbrott/Sortland 2, i det som må kunne kalles et durabelig lokaloppgjør. Melbo-trener Thomas Rønning

– Det blir en spennende høst med tøff konkurranse. Lofoten har vært og shoppa tre spillere og Leknes har også forsterket. Klubbene ønsker å rykke opp. Det kommer til å bli jevnt i toppen. Vi gleder oss og spillergruppa er sugne etter å komme i gang, uttalte Rønning til VOL torsdag.

Trenger poeng

En av Melbos fjerdedivisjonsrivaler, Morild, spiller også i helga. Lørdag møter de Medkila hjemme. Øksnes-laget ligger på niendeplass på tabellen og er avhengig av å plukke med seg noen poeng for å unngå bli liggende på tabellens nedre halvdel.

Av andre regionale lag skal ellers Høken i ilden i løpet av helgen.

Vesterålskampene:

3.divisjon: Skjervøy-Sortland (lørdag)

4. divisjon: Morild-Medkila (lørdag)

Grovfjord-Høken (lørdag)

Melbo-Stålbrott (søndag)