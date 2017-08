Petter dømmer Norway Cup-finale

Sortland

– Dette Kom veldig brått på, sier Hov Jakobsen da VOL tar kontakt.

17-åringen har til nå dømt 16 kamper i turneringen og det er på bakgrunn av innsatsen i disse kampene at han får dømme finalen.

– Jeg har blitt plukka ut for at jeg har gjort ting riktig, noe jeg synes er stas. Jeg har også hatt veiledere i de ulike kampene som har evaluert innsatsen min og fortalt hva jeg må jobbe mer med. Det har vært veldig nyttig, sier han.

Misfornøyde spillere

Å være dommer kan til tider være en såkalt uriaspost, der både skjellsord og ulike former misnøye nærmest florerer. Også Hov Jakobsen har tidvis fått merke at ikke alle lag har vært like fornøyde.

– Det er alltid slik i fotball at det er et tapende lag, og da er det enkelt å skylde på dommeren. Ved et par anledninger i turneringen har jeg opplevd at mens ene laget har takket for kampen, har det andre nærmest forsvunnet sporløst. Kontrastene er store, sier han.

Raske avgjørelser

Hov Jacobsens dommergjerning har ikke veldig lenge. Han startet for to år siden og har steget raskt i gradene. Det betyr at han foreløpig bare er inne i sin andre sesong. Kretsdommer har han heller ikke blitt, så langt. Styrkene hans som dommer, mener den unge dommeren handler mye om spilleforståelse.

– Jeg tar avgjørelser raskt og er alltid i stand til å gi en begrunnelse for beslutningene jeg har tatt. Når spillerne spør, får de et godt svar, sier Jacobsen.

Ikke nervøs

Når det gjelder ettermiddagens finale i G13 klassen mellom Nordstrand og Kobotn, gleder han seg mer enn han gruer seg.

– Jeg er god til å takle nervøsitet og stress. Jeg føler at det kommer til å bli en underholdende ettermiddag. Mitt søkelys skal være slik at jeg kan konsentrere meg mest mulig, sier han.

Sosialt

Hov Jacobsen synes at deltakelsen i Norway Cup bare har vært positiv.

– Det er utrulig artig hvor mye sosialt man får igjen ved å være her. Det er så mange lag fra så mange land. Det er også dommere og dommerveiledere fra ulike nasjoner, inkludert Belgia og Nederland. Noe av det mest imponerende med Norway Cup, særlig med tanke på størrelsen og alle menneskene som er involvert, er hvor raskt man får ting til å skje sammen. Dette har vært en stor opplevelse, slår Petter Hov Jacobsen fast.