– Fantastisk å holde på med en slik hobby

Sortland

Lørdag formiddag var VOL på besøk for å sjekke stemningen.

Et årlig arrangement

Modellflytreffet er et årlig arrangement i Nordland blant modellflyklubber, med både konkurranser og koseflyving.

– Vi er ca. 30 deltakere fra hele Nord-Norge, forteller Emil Nilsen, nestleder i Vesterålen RC-klubb.

Se video: RC-treff på Jennestad Denne uken holdes det et RC-treff på Jennestad der modellflyinteresserte samles for å se på og fly hellikopter og fly.

Menneskene som har møtt opp på Jennestad er fra Mosjøen i sør til Tromsø i nord. Denne aktiviteten er faktisk medlem i Norges idrettsforbund og kan derfor kalles en sport.

– Det har vært aktivitet her siden onsdag, men det er i dag og i morgen det kommer til å være mest folk. I dag tidlig lå tåka ganske lavt og det var dårlige flyforhold, men nå har det jo åpnet seg litt. Det blir bra til slutt, sier Nilsen

– Trenger ikke være dyrt

Er dette en dyr sport å holde på med?

– Nei, det trenger ikke å være det. Man kan starte med et par tusenlapper for så å stige i gradene. De rimeligste modellene er de som er laget av isopor, men så har man de største flyene som er laget av tyngre materiale som du fort må betale mer for. Hvis man er riktig uheldig kan det bli litt dyrt, men her har det til nå ikke vært noen krasj, forteller Nilsen.

Alt fra fly til lastebiler

Når man kommer opp hit kan man se på de ulike modellflyene og helikoptrene. Man får selvfølgelig også se dem i lufta. På området er det også satt opp et lite område hvor radiostyrte biler og lastebiler blir kjørt.

Det er muligheter for å kjøpe seg en kaffekopp og en vaffel om fristelsen skulle bli for stor. På årets modellflytreff er det Erik Jensen som står for ekspederingen i kiosken. Han er godt fornøyd med at det kommer mange folk.

– Det er bra at det kommer folk for å se på, slik at det blir litt blest rundt denne sporten, sier Jensen.

En fantastisk hobby

Vi snakket også med Odd Goffy Pedersen, rett etter han landet et fly han nylig kjøpte. Ifølge Pedersen er det fantastisk å holde på med en slik hobby.

– Jeg har holdt på med dette i 30 år. Jeg har deltatt på mange av disse arrangementene. Denne hobbyen vår har utviklet seg mye denne tiden. Så det er artig å være med, forteller han.