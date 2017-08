Sortland

– Jeg tror gutten gjør den beste kampen de har gjort i løpet av de to årene jeg har vært i Sortland, slår Lind Edvardsen fast.

Han kaller dagens kamp et drama av et resultat.

– Virkelig store sjanser

– Vi skaper tolv store sjanser, og da mener jeg ikke halvsjanser, men virkelig store sjanser. Vi bommer på mål fra fem-meteren, setter to til tre skudd i stolpen og slikt.

Lind Edvardsen mener de under dagens kamp slapp inn to billige mål, med tre cornere og en straffe.

– Ellers har de ingenting. Vi kjører godt hele kampen, med tempo og godt ballspill. Det er kun marginer som gjør at vi ikke tar med oss poeng hjem.

En kanonkamp

Treneren har et ambivalent forhold til dagens kamp, for til tross for tap er han veldig fornøyd.

– Guttene gjør en kanonkamp. Spillemessig er det fantastisk, for vi gjør akkurat det vi har trent på, og vi tør å gjøre det. Guttene sier at det er slik fotball som de spilte i dag de ønsker å spille.

Ser frem til neste kamp

Neste lørdag spiller Sortland hjemme mot Lillestrøm2, og Lind Edvardsen har absolutt forventninger til den kommende kampen.

– Jeg forventer at vi skal bygge på det spillet vi har gjort til nå, vinne og plukke poeng.

Lillestrøm2 har ifølge Sortlandstreneren bestemt seg for at de ikke skal rykke ned, og plukker poeng gjevnt og trutt.

– Vi burde klare å ta poeng hjemme. Vi gleder oss og ser frem til den kampen, sier han.

Trepoengsbørsen

3. Isak svendsen

2. Karl-Christian Bakkan Karlsen

1. Resten av laget