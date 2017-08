– Det er lett å ha det tungt

Sortland

– Pust godt inn, også prøver dere å puste lengre ut. Målet er å forsøke å få inn- og utpusten til å flyte inn i hverandre, sier Albrektsen til de åtte deltakerne.

Deltakerne puster, tar en solhilsen, der de strekker armene opp i været for så ut fra kroppen og tilbake.

Det er varmt i undervisningsrommet, så det merkes at deltakerne har holdt på i nesten tre timer.

Bevegende meditasjon

Albrektsen har holdt på med yoga i cirka 16 år, men mener selv at interessen inne blomstret ordentlig før hun flyttet til Stellenbosch i Sør-Afrika i 2011.

– Jeg startet å gå på et yogastudio der, og i 2014 tok jeg utdanning som yogainstruktør, forteller hun.

Hun har hatt yogaundervisning i tre og et halvt år, og underviser hovedsaklig i vinyasaflyt.

– Det kalles også bevegende meditasjon. Det er en yogaform der pust og bevegelser går sammen, og der man bruker den naturlige pusten til å guide bevegelsen og dens hastighet, sier Albrektsen.

– Gir meg tid

Hun synes yogaen gir henne masse plass.

– Den gir meg også lekenhet, tid og nysgjerrighet. Den gir mulighet til å følge den intuitive bevegelsen, for når man vokser opp blir man fortalt at man skal bevege seg på et visst vis. Det begrenser en, mener hun.

Albrektsen synes det er fint å kunne undervise "hjemme" nå i sommer.

– Det er godt å snakke sitt eget språk, men jeg merker at det er litt vanskelig også. Det blir fort en blanding av norsk og engelsk.

Da hun var tidlig i 20-årene underviste hun også i yoga i regionen, men synes det er annerledes å komme hjem som voksen.

– Det er fint å være hjemme å undervise nå, for det handler mye om å bli trygg på seg selv og de bevegelsene man gjør.

Stedfortreder

Eier og driver av Backmanklinikken, Mikaela Jonna Sofia Backman, synes det er flott å få en inn en ny yogainstuktør.

Mens Backman selv har hatt sommerferie har Albrektsen vært hennes stedfortreder.

– Jeg holder jo yogaklasser alene i samarbeid med Frisk treningssenter, i tillegg til at jeg friver med terapautisk yoga, og da er det greit å få inn noen andre instruktører iblant, sier hun.

– Ble det rett?

Deltakerne på workshopen går sammen to og to for å gå gjennom hvorda man utfører en solhilsen. Mens den ene ser på og instruerer, utfører den andre øvelsene.

En solhilsen går ut på å bevege seg etter hvordan pusten går.

Deltakerne folder hendene mot brystet, strekker armene opp i taket for så ned i gulvet. Deretter legger de seg ned på magen, løfter seg opp med hendene, setter den ene foten på gulvet mellom armene, før trekker frem den andre foten og stiller seg i en omvendt "v". Så legger de seg ned på magen, løfter overkroppen og hodet opp med hendene. Deretter gjør alle bevegelsene i omvendt rekkefølge til de er tilbake med hendene foldet til brystet.

– Jeg tror jeg husker det, sier en dame.

– Fikk jeg det til? Ble det rett? sier en annen.

– Ja, det tror jeg da, sier partneren.

– Det er så fritt

To av deltakerne på dagens workshop var Eirin Strøm og Helle Næss.

– Det er fantastisk at det kommer et slikt tilbud hit. Vi har gått steg for steg og virkelig brutt opp og jobbet med de ulike øvelsene, sier Strøm.

Hun går fast på Backmans yogatimer ellers, men synes det er inspirerende å møte en ny instruktør.

Næss har nylig flyttet tilbake til Sortland, og prøver dermed ut de tilbudene kommunen har å by på.

– Det er fin trening som godt kan kombineres med andre treningstyper, sier hun.

Strøm forteller at hun ikke er typen som føler seg god i så mye.

– Man føler at man er god i dette, og det tror jeg er noe alle kan oppleve. Det er så fritt, utbryter hun.

Næss mener at yoga er en treningsform som ofte blir sett på som litt mystisk.

– Man fokuserer jo på pusten og kroppen samtidig, så vi er jo svette.

Strøm er enig.

– Det er tungt, men det er så lett å ha det tungt, forteller hun og bryter ut i latter.