– Nå mangler vi bare noen tusenlapper

Fristen går ut fredag

– «Crowdfundingen» har til nå gitt 27.575 kroner. Sortland kommune har bestemt seg for å gi 10.000 kroner, og en bedriftsstafett har gitt oss noe penger. Vi mangler derfor bare noen tusenlapper. Jeg håper derfor at finansieringen kommer på plass innen fristens utløp, sier Tina Aslaksen til Vol.

Dersom alt faller på plass, starter arbeidet med den grå veggen 21. august, og Street-art-prosjektet skal stå ferdig til Fæsterålen starter.

Nyheten om at Sortland kommune går inn i prosjektet ble veldig godt mottatt av kunstnerne.

Planlegger dugnad

Dersom finansieringen faller på plass vil det bli laget et arrangement i forbindelse med oppstarten.

-Vi kommer til å invitere til dugnad for Sortland sentrum der målet er å forskjønne sentrum. Noen kan luke ugress, andre kan rydde, sier Aslaksen.

-Dette er et supert prosjekt som kommunen er glade for å bli med på. Og at det i tillegg skal bli en rydde dugnad i sentrum er kjempepositivt for byen. Kommunen skal stille med litt utstyr og dunker til dugnaden, sier arealplanlegger Kristin Røiri i Sortland kommune om prosjektet.

Tina Aslaksen sier til Vol at cirka halve veggen kommer til å bli dekorert. Gårdeier skal ha plass til skilt og annet på veggen.

VOL har tidligere skrevet at kunsten kommer til være inspirert av identitetsdebatten under by-jubileet tidligere i år. Det er laget en skisse, men kunstnerne vil ennå ikke offentliggjøre den.

-Det blir fargerikt, litt figurativt og litt nonfigurativt, sier Tina Aslaksen, som venter spent på å se om finansieringen faller på plass.

Hun peker på at det er mange bygg i Vesterålen som egner seg for Street-art-kunst. Gamle låver, tanker og fiskeindustrianlegg er blant de veggene kunstneren drømmer om å jobbe med i fremtiden.