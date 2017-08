Bær og sopptur for barn

Sortland

Det loves eventyrstund i skogen også, skrives det i en pressemelding fra Kulturfabrikken og Barnas turlag.

Julia Cortis skal være med på turen og skal vise hva som kan spises i naturen. Cortis jobber til daglig som lege på Stokmarknes sykehus, og bor på Nøisomhed gård sammen med mannen sin.

– Sesongen har begynt, og er lovende. De første kantareller og rødskrubb er allerede fortært med fløte som deilig pastasaus. Ungene storkoser seg i marka med blå-fargete tunger, hender og lepper. Jeg gleder meg til å dele herlige sensommer-opplevelser med flere som nyter å være ute, forteller hun.

Julia anbefaler at man tar med seg kurv eller tøypose, ikke plastpose, for sopplukking, i tillegg til boks eller bøtte for bær.

I løpet av turen vil også barnebibliotekar Kirsten Opdan dukke opp. Hun skal ha en eventyrstund for turdeltakerne på veien. Det blir ikke bare historier om blåbær, men kanskje noen andre bær og vekster også.

Solrun Dahl Pettersen og Sigrun Tara Øverland blir med som turledere.