Rykket ut til innbrudd – sivile fikk kontroll på gjerningsmannen

Sortland

Politiet rykket like før 15.30 torsdag ut etter melding om et mulig innbrudd i Gullesfjorden.

To personer pågrepet etter innbrudd i naust. Også mistanke om bruk av narkotika. Kjøres i arrest på Sortland, melder Nordland politidistrikt på Twitter 16.40.

Politiet på Sortland ble bedt om å bistå Troms politidistrikt og rykket ut. Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Jon Inge Moen, sier til VOL at det har vært innbrudd på ei brygge i Bogen, like ved Flesnes i Kvæfjord, og at gjerningspersonen er tatt hånd om.

– Sivile tok først kontroll på gjerningsmannen, politiet er nettopp kommet til og har tatt over, sier Moen til VOL like før klokken 16.00.