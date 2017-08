Er allerede gang med planlegginga

Sortland

Da VOL snakket med initiativtaker Kamilla Ravn Fossem i forbindelse med årets arrangement, håpet hun, men var ikke sikker på at det ble en ny runde. Nå har derimot komiteen bestemt seg etter en grundig evaluering.

– Det var mange som dukket opp, mye snakk både før og etter arrangementet. Og så ser vi at det er behov for å ha Pride. Vi fikk blant annet vite at det var mange i det skeive miljøet i Vesterålen som ikke turte å komme. Målet er at Pride skal bidra til å skape et samfunn der alle tør å vise seg fram og å være den de er. Det må mer enn ett arrangement til for å skape en slik endring, utdyper Ravn Fossem.

I utgangspunktet blir neste års arrangement identisk med årets, men med noen få justeringer.

– Vi ønsker å starte planleggingen tidligere og at vi får med alle kommunene, i tillegg til at vi inkluderer skolene. Det er også aktuelt at arrangementet går over flere dager, forteller hun.

Planleggingen er alt i gang.

– Vi håper at folk blir med og gjør neste års Pride like bra som i år, slår Kamilla Ravn Fossem fast.

Det blir anslått at nærmere 300 personer deltok under Vesterålen Pride 2017, som inkluderte både parade, besøk ombord på Hurtigruta, innslag i Kulturfabrikken og festivitas på kvelden.