Inviterer til politisk toppmøte

Sortland

– Vi ser behovet for å samle politikerne, slik at de kan komme med sine synspunkter og hjelpe folk med å ta det viktige valget, sier Sigrun Tara Øverland ved Kulturfabrikken.

Det var egentlig slik at samarbeidspartnerne hadde egne planer, men etter innspill fra Kulturfabrikken så bestemte de seg for å samle troppene, og samarbeide om et felles arrangement.

– Det gjorde at det også ble enklere å skaffe toppkandidater til debatten, sier leder i LO Vesterålen, John Helmersen.

Ungdom må engasjere seg

Temaer som oppvekst, miljø og fritid er sentralt i debatten. I siste del av debatten kan også alle stille spørsmål om det som står sentralt for dem. Det blir også arrangert en ungdomsuke hvor det skal bli samlet 500 ungdom i Møysalen.

– Vi har prøvd å ta med noen tema som ungdommen bryr seg om, men til syvende og sist så må ungdommen engasjere seg, sier debattleder Ida Sørensen Stranda.

Legger opp til god debatt

Det kommer flere førstekandidater fra fylket: Kjell Børge Freiberg (Frp), Willfred Nordlund (Sp), Toine C.Sannes (MDG), Eirik Siversen (Ap) og Mona Fagerås blir å finne i panelet.

– Det er bedre enn ventet, sier Inge Sneberg i Utdanningsforbundet Sortland.

Debattleder er Ida Sørensen Stranda.