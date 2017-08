Sortland

- Jeg blir veldig imponert når jeg hører om Sortland og hva som skjer for eldre her, forteller Åsunn Lyngedal, Arbeiderpartiet i Nordlands 2. kandidat til Stortinget.

Ønsker at flere skal gjøre dette

Sammen med blant andre ordfører Tove Mette Bjørkmo sto hun på stand ved Torghuken på Sortland. Tidligere lørdag hadde teltet blåst avgårde, så de hadde måttet stroppe det til en tilhenger.

- Vi ønsker god helse for de aktive eldre, samt at de eldre skal få lære hele livet, sier Lyngedal.

Bjørkmo synes i utgangspunktet tilbudet til de eldre i kommunen er bra.

- Vi har jo tirsdagscafè og lørdagscafè på Lamarktunet, i tillegg til dagskift hver fredag på Kulturfabrikken, der det er aktiviteter, underholdning og kaffe.

- Det er akkurat dette Arbeiderpartiet ønsker at flere skal gjøre. Det er dette engasjementet og tilbudene som limer oss sammen, utbryter Lyngedal.

- De frivillige er utrolig viktig

Mona Sandvold (AP), som sitter i kommunestyret og i formannskapet i Sortland, synes det virker som at dagens eldre er mer aktive enn før.

- Noen holder på med trening, og det er jo mange gode tilbud i kommunen ellers, sier hun.

På Lamarktunet på Sortland er det rundt 20 frivillige underlagt frivillighetstjenesten i kommunen.

- De frivillige er utrolig viktige. Det er en gave for mange av dem å få lov til å bidra, mener Bjørkmo. Lyngedal legger til:

- Å få lov til å være noe for andre er viktig for folk.

Ønsker mer penger

Til tross for at ordføreren mener at tilbudet er bra, skulle hun gjerne ønsket at de kunne fått litt mer i bevilgning til frivillighet.

- Hadde man fått penger slik at man kunne ansatt en til på frivilligetssentralen hadde det vært veldig fint.

Lyngedal mener at det blant annet på grunn av dette er viktig at Arbeiderpartiet kommer i regjering til høsten.

- Da vil vi kunne gi mer penger til kommunene slik at de kan satse mer på aktiviteter til eldre.

- Et viktig korrektiv

Ifølge Bjørkmo deltar de eldre i eldrerådet på alle møter.

- De er et veldig viktig korrektiv, for til tross for at man får beskjeder om for eksempel handicap-parkering, er det lett å glemme disse. Da er de der for å minne oss på om dette, forteller hun.

Vil bedre velferdsteknologien

Arbeiderpartiet ønsker å bruke 6 milliarder kroner på å utbedre velferdsteknologien, da på landsbasis.

- Å utbedre velferdsteknologien vil si å bygge ut bredbåndet på små steder der selskapene som ellers gjør det ikke gjør det. Dermed vil de som bor på små plasser også få tilgang til dette, slik at det kan brukes i forhold til trygghetsalarm og slikt, forteller Lyngedal.

Bjørkmo opplyser at de noen steder i kommunen har problemer med dette, men Lyngedal sier at utbygging av bredbånd kan gi flere goder.

- Da kan jo de eldre få opplæring på andre plattformer, som for eksempel på Facebook.