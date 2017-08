Slik blir årets matfestival

Sortland

– Programmet er spikret og i rute, bekrefter festivalsjef Tom Gunnar Aasen ti dager før Vesterålen matfestival avdukes for åttende gang.

– For alle og enhver

Det hele starter med et festivalmarked på Sortland torg lørdag 26. august og avsluttes med konsert og matservering i Andenes kirke 3. september.

– På festivalmarkedet vil det komme flere dyktige lokale matprodusenter som presenterer sine fantastiske produkter. Det blir også aktiviteter for alle og enhver, sier Aasen.

Lassokasting og dykking

Blant aktivitetene på årets festival finner vi lassokasting, arrangert av Marit Buljo fra Kåringen reinsdyrslakteri, mens Hadsel undervannsklubb skal dykke etter sjødyr i sundet, der barna kan få nærmere kjennskap til livet i havet.

Utover uka blir det også ulike arrangement i hele Vesterålen, blant annet Barnas laksefestival, Fiskesprell, pølsemakerkurs og Mat fra fjæra.

– Blir en uforglemmelig konsert

Det hele avsluttes altså med konsert i Andenes Kirke, der Bjørn Andor Drage trakterer orgelet med gjesteartistene Susanne Lundeng og Øystein Ingvaldsen.

– Det blir en uforglemmelig opplevelse helt utenom det vanlige. Bjørn Andor og Øystein hadde konsert i Hadsel kirke i fjor, og alle som var der ble sterkt berørt av den fantastiske kulturopplevelsen. Derfor gjentar vi suksessen og forsterker den med Susanne Lundeng, en ettertraktet artist innen nordnorsk folkemusikk, mener festivalsjefen.

– Manifestet er høydepunktet

Aasen mener lanseringen av Matmanifest Vesterålen er høydepunktet under årets festival.

– Matmanifestet er et dokument som er ment å fremme, bevare og utvikle det potensialet og de verdier som ligger i matvarer og matkultur fra Vesterålen gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter, sier Aasen.

Målet er å innhente kunnskap om vesterålsk mattradisjon og skape matglede, stolthet og identitet i Vesterålen.

– Innholdet og den større betydningen i manifestet vil bli presentert neste uke, der betydelige aktører i Vesterålen vil være de første som signerer manifestet, sier han og legger til:

– Vesterålen matfestivals visjon er å fremme matprodukter og matkultur fra Vesterålen og skape en identitet og stolthet om dette i Vesterålingen. Matmanifestet er ment å bevisstgjøre Vesterålen på dette i sterkere grad.

– Mer levende marked i år

Vesterålen matfestival ble arrangert for første gang i 2010.

– Hvilke nye grep har dere gjort foran årets festival?

– Til årets festivalmarked har vi gått til innkjøp av mindre telt som hver utstiller kan benytte seg av. Vi mener at dette vil skape et mer levende marked på Sortland torg enn å pakke utstillerne inn i et lukket telt som tidligere, svarer Aasen.