Vil flytte Rustjenesten så raskt som mulig

Sortland

Rådmannen anbefaler at man går videre med utredning av alternativ tre, det vil si et familiens hus og et helsehus sammen i et kulturhussamarbeid.

I første fase skal eksisterende kommunale lokaler for legekontor og frisklivsentral benyttes. I andre fase blir det full utbygging av et fremtidig helsehus i tilknytning til Kulturfabrikken.

Ikke tilfredsstillende

Rustjenesten skal imidlertid flyttes så snart som mulig til ledige kommunale lokaler fordi dagens lokaler i Rødskolen ikke er tilfredsstillende, mener administrasjonen.

Dette er nå under realisering knyttet opp til ombyggingen av Kystnæringssenteret, som kommunen kjøpte fra Blåbyen Eiendomsinvest AS i januar.

– Synnergieffekter

Rådmann Randi Gregersen skrev i sin innstilling i forbindelse med oppkjøpet at det er en fordel at Sortland kommune samkjører flere av sine virksomheter i samme bygg.

– Rådmannen mener det er god mulighet for synergieffekter ved at mer kommunal virksomhet kan samlokaliseres i kulturkvartalet. Hele eller deler av tredje etasje vil i løpet av året kunne utformes og tas i bruk, til det som kommunen beslutter å benytte arealene til.

– Det vil være svært rimelig i forhold til et nybygg, sa økonomisjef Johnny Kvalø til formannskapet i januar.