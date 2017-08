Masse måse på museet

Sortland

Sortland museum inviterer i samarbeid med biblioteket til en såkalt måsekveld på torsdag i neste uke.

Audiovisuell kunst

Kvelden arrangeres i tilknytning til Tine Surel Langes utstilling i Galleri Ariblå, som ligger vegg i vegg med museet på Kulturfabrikken.

Langes utstilling består av en audiovisuell installasjon basert på film- og lydopptak fra flere steder langs kysten, men med hovedvekt på Lofoten og Vesterålen.

– Hun har blant annet samlet måsehistorier, og utstillinga har både kunstneriske, miljømessige og kulturhistoriske perspektiv, melder museumsleder Åsa Elstad i en pressemelding.

– Det startet som en unnskyldning for å dra til Nord-Norge Tirsdag kveld hadde bøfjæring Tine Surel Lange verdenspremiere på utstillingen «Kor Tok Måsan Veien» i Kulturfabrikken på Sortland. Utstillingen står åpen i Galleri Ariblå fra 1.august-31.august.

Tre av sju på rødlista

Hovedspørsmålet under selve måsekvelden på torsdag er: «Kor blei det av måsan?»

Her skal Martin Eggen, som er naturvernrådgiver i Norsk ornitologisk forening, prøve å besvare spørsmålet gjennom et foredrag.

– Tre av sju måsearter er nå på rødlista, måsen har problemer med å finne mat ved kysten, og flytter inn til byene. I det siste har det kommet flere meldinger om at folk har irritert seg så mye over den at de dreper den og knuser egga, selv om det er forbudt etter norsk lov. Vi skal ikke så langt tilbake i tid før måsen og måseggene blei sett på som en ressurs, heter det i pressemeldingen.

Som innledning til foredraget vil museet vise en smakebit fra Tromsø museums sjøfuglprosjekt fra 1976-1980, der eggrekking i Vesterålen ifølge pressemeldingen ble godt dokumentert med bilder og intervjuer.