Tar tak i lag for å gjøre byen fin til fest

Sortland

Da startskuddet for dugnaden gikk klokken 18 tirsdag, var rundt 15 engasjerte personer i sving med hansker og plastposer for å rydde unna ugress i byen.

Rydder til fest Tirsdag 22. august klokka 18.00 har Tina Aslaksen i samarbeid med kommunen fått stilt i stand en ryddeaksjon i Sortland sentrum.

– Vi skal gjøre det finest mulig, og spesielt skal vi fjerne høymuggel og sånne store ting som ikke hører hjemme i en by, sier Kristine Røiri i Sortland kommune.

Gårdeiere har ansvaret

Hun påpeker at det egentlig er gårdeiere som har ansvar for å ta vare på fortau og områder rundt huset sitt, og at hun håper å se noen av dem i løpet av kvelden.

– Noen gårdeiere er flinke, mens hos andre skorter det litt, sier Røiri.

Alle monner drar

På torget var blant andre Heidi Høwe i sving med å rydde.

– Når alle tar litt, blir det ikke så mye på hver, sier hun.

Frida Røiri Stranda (9) var enig.

– Det er artig å holde på, sier hun.

Oppfordringen fra rydderne var klar: – Her er det bare å komme seg ut for å hjelpe til.