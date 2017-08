Selger Fiskehelsetjenesten til trøndersk selskap

Sortland

Åkerblå AS, som holder til på Sistranda på Frøya i Sør-Trøndelag, inngikk tirsdag en intensjonsavtale med Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS (VFH) om å kjøpe alle aksjene i sortlandsselskapet.

Det melder selskapene i en pressemelding.

Etablert i 1989

VFH ble etablert i 1989 og utfører fiskehelse- og hygienetjenester for havbruksnæringen i Vesterålen og Sør-Troms.

Selskapet har til nå vært eid av Christine Thomassen og har seks heltidsansatte. Hun kommer til å fortsette som daglig leder i VFH.

– Målet for Åkerblå AS er at oppkjøpet av VFH skal danne et selskap som fortsatt skal være konkurransedyktig og attraktiv som leverandør for våre kunder innen fiskeoppdrett, samt en attraktivt arbeidsplass for de dyktigste fagfolkene, sier administrerende direktør Roger Sørensen i Åkerblå AS.

Vil ha videre vekst i begge selskap

Ansatte i VFH og ansatte i Åkerblå AS er ifølge pressemeldingen glade for at avtalen er i havn og ser frem til utviklingen av begge selskapene.

– Som et ledd i begge selskap strategier og videre vekst er det en viktig avtale som er kommet på plass. Åkerblå AS har hatt gode samtaler og forhandlinger med Christine Thomassen. At vi er kommet til enighet om en avtale, gjør oss både glade og stolte, sier Sørensen.