Toften går av som konsernsjef i SE Gruppen

Sortland

Konsernsjef i SE Gruppen Oddbjørn Toften har jobbet i SE Gruppen siden 1990.

Ny sjef rekruttert

I et portrett i den kommende utgaven av NESOs medlemsblad Anbudet avslører 60-åringen at han snart går av som konsernsjef.

Ifølge medlemsbladet er den nye konsernsjefen rekruttert, men vil ikke bli presentert før senere.

Rekordoverskudd for SE SE Gruppen hadde et rekordstort overskudd i 2016. Det hadde en spesiell årsak.

– Sortland mangler investormiljø

I intervjuet omtaler Toften også Blåbyen hotell, som skulle bygges i tilknytning til Kulturfabrikken, men aldri ble en realitet, som det største nederlaget som næringsaktør og leder investormiljø.

Samtidig etterlyser han et større investormiljø i Blåbyen.

– Det er masse kapital på Sortland. Masse. Men likevel mangler vi et investormiljø. Folk som vil bruke penger utenfor egen virksomhet for å få ei utvikling. Det er synd. Med hotellet skulle det private næringslivet vise at vi kunne samarbeide og reise noe større enn oss selv og egen virksomhet. Slik ble det ikke. Det syns jeg er veldig synd, sier Toften til den kommende utgaven Anbudet.

VOL har torsdag morgen vært i kontakt med Toften, som foreløpig ikke kan komme med ytterligere kommentarer.