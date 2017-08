Bittert tap

Sortland

Det som så ut til å være en trygg 0-2-ledelse for Skjetten bare minutter før slutt, endte i to raske hjemmeskåringer og stor jubel. Men i kampens siste sekund glapp konsentrasjonen, og bortelaget vant en fortjent seier. Her kan du se Steve Edvardsens oppsummering.

Sortland ligger på en uhyre sterk tredjeplass i tredjedivisjonsavdelingen, tre poeng foran dagens motstander Skjetten. De nordnorske lagene Mjølner og Senja ligger på første og andre plass, med Harstad på femte. Det er åpenbart sterkt å ligge foran en så tradisjonsrik klubb, plassert på det sentrale Østlandet, som Skjetten. De grønnkledte er geografisk plassert mellom Oslo og Lillestrøm.

Tabellen før dagens kamp:



1 Mjølner 17 40 2 Senja 17 33 3 Sortland 17 30 4 Skedsmo 18 30 5 Harstad 17 27 6 Skjetten 17 27 7 Lillestrøm 2 17 24 8 Lørenskog 17 22 9 Fløya 17 21 10 Funnefoss/Vormsund 17 19 11 Skjervøy 18 19 12 Alta 2 17 18 13 Tromsø 2 17 17 14 Salangen 17 10

Dagens dommere er Dommer: Petter Minge (IL Santor), ass.dommer 1: Jan Anselm Kristoffersen (Nord/Sprint IL) og ass.dommer 2: Pelle Werner Hansen (Melbo IL).

Skjetten stiller med følgende kamptropp:

2 Lars Rydje

5 Robin Daly

6 Marius Edvardsen

7 Stian Davidsen

8 Andreas Løken Castilla

13 Fredrik Johansen Mundal

16 Mohammed Basim Abdellatif Qadri

17 Martin Wiker

19 Andreas Eriksen

20 Ole-Christian Målskaar Moltzau

21 Jama Abdi Ahmed

23 Fredrik Sidat Fladby

24 Casper Reynols Venstad

Sortland stiller med følgende spillere:



1 Jevgenijs Sazonovs

2 Toms Mezs

3 Per Eirik Karlsen

6 Erlend Berg Farstad

9 Arild Stoltz

12 Esperos Tadese

13 Michael Girmay Elias

15 Adrian Ibrahim Øyan

17 Ingar Angell Nicolaysen

20 Karl-Christian Bakkan Karlsen

22 Sondre Nordgaard Meløe

23 Håkon Eilertsen

24 Isak Freyr Svendsen

25 Erik Eilertsen Burchardt

26 Simon Lind Sande

27 Fredrik Stoltz

30 Mathias Thomassen Gjertsen

Etter en heller fredelig første omgang står det 0-0. Det er i grunnen helt greit. Det er ikke mye temperatur i kampen, så langt. Andre omgang, derimot ble en annen opplevelse. Det var Skjetten som tok tak i kampen, og gikk opp til 0-2 mot en ganske ungt og lett SIL-lag. Hjemmelaget klarte akkurat å hente inn til 2-2, før Skjetten kunne storjuble etter skåring i kampens siste sekund. Dermed endte det 2-3 til bortelaget, som tok Sortland igjen på tabellen.