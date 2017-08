Barna stod i kø for å møte Elias i Blokken

Sortland

Arrangementet som ble huset av Akvakultur i Vesterålen, er en del av Vesterålen matfestival.

I kø for Elias

Allerede 20 minutter før åpning av festivalen begynte folk å ankomme brygga, og barna stilte seg i kø for å møte sin store helt Elias, melder matfestivalen i en pressemelding.

– Det ble etter hvert svært så folksomt på Gladbrygga. I og med at været endelig var på arrangørenes side, ble bord og benker båret ut, og folk kunne kose seg med kaffe, kaker og sjømat ute i sola, skriver en fornøyd daglig leder Marte Sørbø Hoholm i Akvakultur i Vesterålen.

Fraktet over 100 til anlegget

Opplevelsessenterets to båter fikk kjørt seg når 300 besøkende tok turen til Blokken.

– MS Kine Anette tok med seg i overkant av 100 mennesker ut til oppdrettsanlegget, og Elias ble ført av rundt 150 barn rundt om i Blokken-havna, opplyser Sørbø Hoholm.

Ville ikke dra hjem

Både barn og voksne fikk komponere sin egen lunsj under laksefestivalen.

– De sultne gjestene fikk velge innhold til «havets skattekiste» selv, og kunne velge fra et langbord med ferske, norske grønnsaker og lokal sjømat. Et bugnende kakebord slo også godt an blant gjestene, og det ble dessverre raskt tomt for kaker ettersom det kom så mange gjester denne gangen, selv om gode naboer spedde på med hjemmebakte kaker etter hvert.

Arrangementet var egentlig var over klokka 14, men folk ville ikke dra hjem, sier Sørbø Hoholm.

– De siste gjestene dro ikke før rundt klokka 16. Arrangørene tok flere ekstra runder med både Elias og ut til oppdrettsanlegget for å ta unna interessen, forteller hun.

Se dronevideo fra arrangementet øverst i saken.