Sortland

I den siste meningsmålingen, som NRK publiserer i dag, får Arbeiderpartiet 27,7 prosent oppslutning. Ved forrige stortingsvalg fikk Ap 35,1 prosent av stemmene i Nordland. Blir målingen resultatet, får partiet tre mandater fra Nordland, ett mindre enn i inneværende periode.

– Dette er ikke godt nok. Vi har en stor jobb å gjøre i de neste ukene. Måling er måling og valg er valg, sier Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland.

– Hva rammer Arbeiderpartiet?

– Det er vanskelig å si. I Vesterålen sliter vi nok i forhold til vedtaket om Andøya flystasjon. På fylkesnivået tror jeg vårt kompromiss i oljespørsmålet bidrar. Vi har sagt at vi ønsker en konsekvensutredning av Nordland VI, ingen har sagt at vi skal åpne opp havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Bjørkmo.

Hun har ikke gitt opp, og gjør det klart at det skal arbeides hardt for å få høyere oppslutning omkring Arbeiderpartiet.

Bjørkmo sier at dersom Arbeiderpartiet kommer i regjeringsposisjon vil hun jobbe knallhardt for at den nye regjeringen skal se nøye på beslutningsgrunnlaget om å legge ned Andøya flystasjon.

Det er særlig mennene som forlater Arbeiderpartiet.

Vinner

Wilfred Nordlund og Senterpartiet ser fortsatt ut til å bli valgvinneren i Nordland. Partiet måles til 18,8 prosent, mot 6,9 prosent i 2018. Sp kan vinne det mandatet Ap taper.

Senterpartiets førstekandidat i Nordland, Willfred Nordlund fra Sortland, er inne på tinget med et valgresultat tilsvarende NRKs måling tirsdag.

– Dette resultatet viser fortsatt en stor oppslutning rundt Senterpartiets politikk. Vi jobber på videre for de sakene som betyr noe for Nordlands innbyggere, både når det gjelder forsvar, kommuneøkonomi, politi og sykehus. Så får velgerne bestemme hva som er viktig, sier Nordlund.

Han mener videre at gode målinger i fylket ikke betyr at de nå skal slappe av de neste to ukene frem mot valget.

– Nå girer vi opp enda mer. Kalenderen min for de neste to ukene er helt peise full, sier Nordlund, før han ramser opp alle stedene, debattene og møtene han skal delta på de kommende dagene.

– Det er langt dette fylket, og jeg skal reise rundt for å snakke med mest mulig folk om det som opptar dem, sier han.

Fremskrittspartiet måles til 10,8 prosent. Ved forrige valg hadde partiet 18,8 prosent. Det betyr i så fall at bare Kjell-Børge Freiberg kommer inn på Stortinget.

– Vi skulle gjerne sett andre tall, men konstaterer at vi nå har en knallhard jobb å gjøre de resterende 14 dagene før valget, sier listetopp Kjell-Børge Freiberg til NRK.

Høyre måles til 17,4 prosent, men hadde 21,2 prosent i 2013. Partiet ligger an til å beholde sine to plasser på Stortinget.

SV er veldig nært å vinne en taburett i Nordland. I 2013 manglet partiet bare drøyt 100 stemmer fra å vinne en plass på Stortinget. Det ligger an til at også årets valg blir særdeles spennende.