Advokatene stiller opp så du skal få svar på juridiske spørsmål

Sortland

Dette skal være et gratis lavterskeltilbud til alle som har juridiske spørsmål av mindre eller større omfang, melder Daniel Riibe hos Advokatfirmaet Wold, i en pressemelding.

Ordningen innebærer at en av advokatene fra området vil være tilgjengelig noen timer på ettermiddagen, på annonserte datoer, for en kort og uforpliktende konsultasjon. Det er etablert et samarbeid med Kulturfabrikken i forhold til køordning og lokaliteter, og de som ønsker å benytte seg av tilbudet møter opp der for å sette seg opp for en samtale samme dag.

Neste dato for dette nyoppstartede tilbudet er førstkommende torsdag ettermiddag.