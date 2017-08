– Må få vekk langtidsparkeringen ved butikkene

Sortland

Sortland kommune vil ha orden på parkeringsproblemene i Sortland sentrum. Nå ønsker de innspill fra mannen og kvinnen i gata. I neste uke kommer det en spørreundersøkelse.

– Kunder, ansatte, næringsaktører, barn og unge og de med spesielle behov skal få si sin mening om dagens situasjon og om fremtiden Spørreskjema vil bli lagt ut, vi skal stå på stand i kjøpesentrene/torget og spørreundersøkelser vil være tilgjengelig på nettet på Sortland kommune sine hjemmesider, sier Kristin Røiri i Sortland kommune.

Spørreundersøkelsen skal gjennomføres neste uke.

– Det er nå folk virkelig har mulighet til å si sin mening om hvordan det er, og hvordan de vil ha det i fremtiden. De har mulighet til å påvirke og deres mening vil danne grunnlaget for hvordan vi jobber videre, sier Røiri.

Undersøkelsen vil være tilgjengelig kun i neste uke. Undersøkelsen tar om lag tre minutter å gjennomføre.

– Vi vil ha stands på sentrene, sier senterleder ved Skibsgården, Bjørn Heireng.

I tillegg vil det bli delt ut egne undersøkelser til skoleklasser.

Må skille parkeringer

– Men hvorfor er det viktig å gjøre noe med parkeringen i Sortland sentrum? Er den ikke god nok som den er?

– Det er i dag nok parkering i sentrum, men målet må være at det skal bli enda enklere å finne plass, sier Bjørn Heireng, senterleder ved Skibsgården.

Næringslivet i møte om parkering i Sortland sentrum: - Vi må gjøre noe med parkeringskulturen i Sortland Onsdag morgen hadde næringslivet i Sortland møte om parkering i Sortland sentrum. I verste fall vurderer næringslivet å innføre tidsbegrenset parkering uten avgift, men med parkeringsvakter for å håndheve. – Fokuset må være å gjøre det lettere og mer oversiktlig å parkere i sentrum.

Et av problemene i dag er at ansatte parkerer rett ved arbeidsplassen sin, mener han.

– Vi ser at hver dag fra klokken 08.00 er Strandgata full av parkerte biler. Det er før butikkene åpner. Så dette er ansatte som parkerer. Problemet med det er at en da tar vekk parkeringsplasser fra kundene. Det er langtidsparkeringer som dette vi vil ha vekk, sier Heireng.

Han og flere andre i næringslivet var representert på en «pop-up pressekonferanse» på parkeringen ved Sortland Brannstasjon torsdag morgen. Med seg hadde Røiri nevnte Heireng, Ivar Steiro, Håkon Ulriksen fra Ulriksen Eiendom og Mona Johnsen fra Sortland senter.

De som næringsdrivende har klare tanker om hva som må gjøres for å få bedre parkering i sentrum av Sortland. De vil at de ansatte skal parkere lengre unna arbeidsplassen sin. Det vil frigjøre plass. Kundene skal ha tilgang til parkeringsplassene nærmest butikkene.

– Enklest mulig

Røiri på sin side er klar på at målet med arbeidet som nå gjøres er å få et enkelt system for parkering.

– De som kommer til sentrum skal lett se at her er det gratis å parkere, og de skal lett finne plass. Skal vi få til det må vi skille mellom de som jobber i sentrum og de som skal handle, mener vi.

Et annet moment er at kommunen ønsker friområder i sentrum ,og mindre trafikk. Det å gjøre sentrum mer trafikksikkert er dermed også en stor del av det vi jobber med nå.

– Hva skal til for at vi kan få et mer grønt skifte. Hva skal til for at de som bor to kilometer fra sentrum sykler til jobben eller går? Hva skal til for at man istedenfor å kjøre til kinoen eller å kjøre ungene til kulturskolen, finner andre måter å komme seg ned i sentrum på? Kan det også være muligheter for en bybuss?, spør Røiri.

– Vi er åpent for alt og vil utvikle sentrum videre. Da er parkering en veldig viktig del.

Tester betalingssystem

Hovedfokuset er gratis parkering, men Skibsgården vil nå teste ut et system som skal langtidsparkeringen til livs. Et system som bruker kamera vil registrere biler som står parkert lengre enn tre timer. De vil da måtte betale.

– Dette er et system som vi vil teste ut, nettopp fordi vi mener at tre timer er den tida de som handler bruker. De som står lengre er de som står på langtidsparkering eller er de som jobber i sentrum. Med et slikt system tror vi det fort vil bli slik at det vil bli flere parkeringsplasser for kundene, sier Heireng.

Men betaling skal ikke bli en norm.

– Det skal være gratis og enkelt å parkere. Vi konkurrerer om kundene og det at det skal være enkelt og gratis å parkere i sentrum er en veldig viktig del av det å vinne den konkurransen, sier Røiri.

Parkering og byutvikling

Håkon Ulriksen i Ulriksen eiendom mener parkering også er viktig for å utvikle sentrum ut over åpningstiden til butikkene.

– Vi som driver boligutvikling er opptatt av parkering. Med et boligkompleks på flere etasjer i sentrum så ville det å ha en etasje eller to under bakken med parkering være noe som ville hevet verdien på hver leilighet. Skal vi utvikle sentrum videre må vi ha folk som bosetter seg i sentrum og de må ha parkering. Da må det være rom for den type løsninger, sier han.

Målet er at en innen utgangen av sommeren 2018 skal ha startet med å utføre tiltak i sentrum av Sortland. Dette vil etter alle solemerker bli et samarbeid mellom kommune og næringsliv.