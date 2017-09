Sortland

Ånstadblåheia Opp ble lørdag arrangert av Sortland Alpinklubb. Det ble arrangert tre løp i en klasse for barn under 12 år, en mosjonsklasse og en toppklasse.

Fem bedriftslag stilte i toppløpet, blant annet Bulldozer Maskinlag.

– Mest for artighet

Maskinlag-ansatte Joar Olsen, Ranjan Daniel Klausen, Kurt-Jarle Johnsen og Frode Lidstrøm stod klar nederst i alpinbakken da VOL fikk en kort prat med dem.

– Jeg er frivillig med, og det er mest for artighet. Men det spørs når melkesyra kommer, smiler Lidström.

– Sist jeg sprang, var på EL-Team Cup. Så jeg tror det blir tøft, ler Klausen.

– Vi måles på gjennomsnittstid, men vi starter i samlet tropp, så får vi se etter hvert om noen velger å kjøre fra. Dette er uansett et veldig bra arrangement, sier han.

– Tungt å springe

Stella Alvestad (8) deltok tidligere på dagen, i klassen for barn opp til 12 år.

– Det gikk fint. Jeg kjenner det ikke nå lenger, men det var ganske tungt å springe, sier hun.

– Har du trent på løpet på forhånd?

– Jeg har gått turer opp her i slalåmsko og vært på Snytindhytta og på tur på Galten i sommer, men jeg har ikke øvd spesielt på dette løpet, sier Alvestad.

Satser på nytt løp neste år

Leder Marita Svartsund i Sortland Alpinklubb var strålende fornøyd med arrangementet.

– Det har gått bra. Det er første gang vi arrangerer et motbakkeløp, og vi fikk nesten 80 påmeldte. Det må vi si oss fornøyde med. Vi satser på at det blir nytt løp neste år og håper dette blir et årlig arrangement, sier hun.

Mellom 25 og 30 frivillige, hovedsakelig fra alpinklubben, var i sving for å få gjennomført arrangementet.

Johan Nordeng vant toppklassen i Ånstadblåheia Opp. Alsvåg-gutten knuste alle med tiden 12.56 i det som altså var det første motbakkeløpet arrangert av Sortland Alpinklubb.