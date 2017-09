Send inn spørsmål nå

Sortland

Sannes (48) er fra Øksnes Vestbygd, men bor i Sortland. Hun er nestleder i Miljøpartiet De Grønn i Nordland, og medlemsansvarlig. I tillegg er hun leder av lokallaget på Sortland.

Miljøpartiet De Grønne er kanskje mest kjent for at de ønsker å avvikle oljeindustrien i Norge, men partiet har i det siste også klart gitt uttrykk for skepsis til fiskeoppdrett. Det er imidlertid du som bestemme spørsmålene Sannes skal svare på.

Følg nettmøtet mandag fra klokka 18 til 19. Har du et spørsmål klart? Trykk her for å sende spørsmål nå.

Dersom du vil vite mer om hva MDG mener, kan du se partiprogrammet her.