Tvil og tro i skolevalget

Sortland

Mandag og tirsdag blir nemlig skolevalget avholdt ved alle landets videregående skoler. Stemmingen foregikk elektronisk ved Sortland videregående skole.

Valgte valgomatens svar

Erlend Berglund (16) fra Øksnes følger ikke så mye med på politikk og var usikker på hva han skulle stemme på.

– Jeg var litt usikker, men vi har tatt en valgomat i klassen, og da kom Venstre på topp. Så jeg stemte Venstre.

– Hvilke politiske saker engasjerer deg?

– Ikke noe spesielt, bortsett fra at jeg er mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg vil ta vare på fisken, det er jo naturlig når jeg kommer fra Øksnes, smiler han.

Opptatt av skole

Klassekameratene Asgeir Nilsen (16) og Astrid Martinsen (17), også de fra Øksnes, var mer sikre før de ga sin stemme i skolevalget.

– Ja, det ble Arbeiderpartiet. Det er flere grunner til det. Etter at jeg har begynt å bli politisk bevisst, har jeg gjort meg opp en mening og skjønt at Arbeiderpartiet er det beste partiet i alle saker. Det er spesielt skole som er viktig for meg, sier Nilsen.

Synes Sp har fine argumenter

Nilsen sier han ville ha stemt ved stortingsvalget om han hadde hatt stemmerett. Det hadde også Martinsen.

– Jeg var veldig sikker på hva jeg skulle stemme. Senterpartiet! De er mot det jeg er mot, og for det jeg er for, sier hun.

– Som hva da?

– De er mot oljeboring og fraværsgrensa, og de er for å styrke forsvaret i nord. Og jeg synes de har fine argumenter i sine saker, sier Martinsen.

– Også er utleieren min Willfred Nordlund, så jeg hadde kanskje ikke noe valg, legger hun smilende til.

– En venstresidegenerasjon

Resultatet var ikke klart ennå da VOL snakket med elevene, men Nilsen trodde de rødgrønne ville vinne stort.

– Det blir nok et ganske rødt resultat. Når jeg snakker med andre elever, virker det som vi er en generasjon som tilhører venstresiden. Det er veldig mange som støtter Rødt, mens få støtter Høyre.

– Hvor får dere informasjon om politikk?

– Mest på skolen, der vi har hatt en del om valget i det siste. Også ser jeg litt av debattene på tv, svarer Martinsen.

– Hva med i sosiale medier?

– Egentlig ikke. Du kan jo få mye informasjon ved å gå inn på Facebook-gruppene til hvert enkelt parti, men jeg bruker ikke akkurat fritiden min til det, sier 17-åringen.