Irsk teaterselskap skal styrke utendørsarenaer i Vesterålen

Sortland

Teaterselskapet LUXe fra Donegal i Irland ankom Vesterålen tirsdag kveld.

De har vært her før, og nå skal de lage enda mer teater i samarbeid med vesterålingene.

Verdensvante kunstnere

Selskapet LUXe består av Mark Hill og Mandy Blinco, som gjør alt fra å administrere selskapet til å regissere, lage scenografi og spille. De er opprinnelig engelske, men bor nå i Donegal i Irland, et område Vesterålen har kultursamarbeid med.

De to har jobbet med en del store prosjekter, både i Irland, på Island og andre steder i verden. Blant annet har de gjennomført et stort opptog i Hong Kong.

– Så vakkert her

Prosjektet Between the Waters er deres nye prosjekt, i samarbeid mellom Kultursamarbeidet i Vesterålen og Donegal County Council, med støtte fra blant annet Culture Island.

I august i fjor var de også på besøk i Vesterålen, der de var innom Andøy og besøkte Teaterklubb ’81.

– Det er så vakkert her i Vesterålen, vakrere enn hjemme i Irland. Vi jobber mye lys, og det er helt spesielt lys her i Vesterålen, som vi kan bruke i kunsten vår. Derfor ønsket vi å komme tilbake, sier Hill og Blinco.

Gjør seg kjent med lokalområdet

Kultursamarbeidet så raskt at LUXe har noe å tilføre Vesterålen når det gjelder nye kunstuttrykk og utendørsproduksjon sist de var her.

– Slik startet arbeidet med prosjektet Between the Waters, som prøver å smelte sammen LUXe sitt uttrykk og arbeidsprosess, samtidig som vi utvikler kulturfeltet i Vesterålen. Siden høsten 2016 har vi jobbet med utvikling av prosjektet, og vært gjennom mølla med å søke eksterne midler, , sier daglig leder Vibeke Suhr i Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Det opprinnelige innholdet har de vært nødt til å ta litt ned på grunn av at vi ikke fikk prosjektet fullfinansiert.

Skal styrke utendørsarenaer

Gjennom prosjektet ønsker Kultursamarbeidet å styrke det kunstneriske innholdet i fire utendørsarenaer i Vesterålen: Mannen ved havet/Friluftsgalleriet i Bø, Havsøye i Sortland, Bø i Andøy og Elvelangs og bekk-i-mellom som er i og rundt Hovedgården på Melbu.

– De gjør seg godt kjent med lokalområdet før de lager kunstnen, og lar befolkningen ta del i prosjektet. Det er derfor vi liker disse to kunstnerne så godt, sier både produsent Siri Johnsen og Vibeke Suhr.

Alle produksjonene følger samme struktur og har noen felles elementer, men vil også ha ulikt innhold. Felles for alle arenaene, er at de er utendørs og at visningene skal skje i det vi går inn i den mørke tiden av året.

Flere workshops

De to kunstnerne i LuxE jobber i regionen til Elvelangs og bekk-i-mellom er gjennomført den 15. september.

Frem til da skal de blant annet ha workshops med Sortland kulturskolens kunstelever 7. september og på Melbu i forbindelse med Elvelangs og bekk-i-mellom 10., 11. og 12. september.

De har også satt av tid til møter med kulturkontorene i Andøy, Bø og Sortland. Målet er å utvikle innholdet i arenaene i disse kommunene.