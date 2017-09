Sortland

VOL-reporter Marius Birkeland meldte at politiet sperret veien kort tid etter at MC-føreren havnet i asfalten. Trafikken ble dirigert via "Gammelveien". Ved 18-tiden opplyser politiet at veien er åpen for fri ferdsel.

Innsatsleder Hallvard Fjukmoen opplyser til VOL at bare motorsykkelen var involvert i ulykken.

– Sykkelen har glidd langs asfalten et godt stykke før den stanset, sier han.

Ved 1730-tiden opplyste politiet at MC-føreren er sendt til sykehus med lettere skader.