Elevene grillet Sanner

Sortland

Nilsen var en av de ivrigste spørsmålsstillerne da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner onsdag besøkte Sortland videregående skole.

Se intervju med førstegangsvelgeren og utdrag fra spørsmålsseansen i videoen øverst i saken.

Sanner, som også er nestleder i Høyre, var selv fornøyd med seansen med videregåendeelevene.

– Jeg synes det var morsomt og inspirerende. Elevene hadde et stort engasjementet, særlig i spørsmål som gjaldt olje og miljø, sier Sanner til VOL etter skolebesøket.

– Jeg besøker mange skoler og er opptatt av å ha en god dialog med elever og studenter ved universitetene, legger han til.

– Er fraværsgrensa ofte tema når du er på skolene?

– Fraværsgrensen er noe som diskuteres akkurat nå. Om ett år, når vi ser tilbake, vil vi si at det var en klok beslutning. Det er viktig at elevene er mer på skolen, for det bidrar til at frafallet går ned. Vi ser at fraværsgrensa virker, mener han.