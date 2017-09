Søker statister til show i Vesterålen

Sortland

«The show must go on» fikk de beste kritikker etter urpremieren i Tønsberg i sommer. Nå planlegges den store avslutningsturnèen som spenner seg fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør, med over 40 stopp på ulike kulturscener i Norge.

Arrangøren ønsker å gjøre turnèversjonen like spektakulær som sommersesongen i Tønsberg. I forestillingen medvirker dansere, sjonglører, akrobater, turnere og statister i tillegg til Åge Sten Nilsen og hans sangere og musikere. Nå ønsker man bistand fra lokale aktører for å bekle statistroller over hele landet.

Statistene skal være med for å lage store flotte masseopptrinn i blant annet i den store Queenklassikeren «Bohemian Rhapsody».

– Det er en fordel om man har stått på en scene tidligere. Men det kreves ingen spesielle kunnskaper innen dans eller sang. Ensemblet ønsker å knytte til seg lokale personer som har lyst til å være med på dette Queen-eventyret.

Interessert kan kan melde seg på via Facebooksiden til The Show Must Go

eller på mail til anita@theshowmustgoon.no