Sortland

Kommunene kan selv velge om valget skal gå over én eller to dager. I Vesterålen er det todagersvalg i Sortland, Hadsel og Andøy, og da valgfunksjonærene på Kulturfabrikken på Sortland åpnet dørene klokken 16.00 søndag, var det kø utenfor.

– Vi har hatt todagersvalg i alle år. Det gjør vi for å gi så mange som mulig muligheten til å stemme. Sortland har hatt lav valgdeltakelse, og da vil det være feil å fjerne den ekstra valgdagen. Vi må være så fleksibel som vi bare kan, sier leder i valgstyret, ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Økt valgdeltakelse

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 hadde Sortland en valgdeltakelse på 59,5 prosent. Det er for dårlig mener ordføreren, som har store forventninger om at valgdeltakelsen øker i år.

– Selv om vi ikke lå øverst på statistikken over forhåndsstemmer i Vesterålen, lå vi langt høyere enn tidligere, og det er et signal, tenker jeg. Vi har også et par saker som har engasjert ekstra i år i Vesterålen, og det tror jeg vil gi utslag på valgdeltakelsen, sier Bjørkmo.

Teller manuelt

For å unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valgresultatet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt pålegg til alle kommuner om å ha minst én manuell telling av stemmene til stortingsvalget. Mens rundt halvparten av kommunene kun teller manuelt, har blant annet Sortland og Andøy maskinell telling. Dette holder altså ikke i år.

– Pålegget fra kommunalministeren blir fulgt opp, noe som betyr at vi har kalt inn ekstra mannskap på mandag kveld for å gjøre den manuelle gjennomgangen, sier Bjørkmo.

Ute i kretsene telles kun antall stemmer. På Sortland samles til slutt alle stemmene, og fordeles på partier.

– Valglokalene stenger klokken 21.00. Vanligvis har vi hatt valgresultatet klart i 23-24-tida. Det er vanskelig å si på forhånd, men det vil sannsynligvis bli litt forsinket i år når vi skal telle en ekstra runde, sier ordføreren.