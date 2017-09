900 firbeinte til Blåbyutstillingen

Sortland

I år er det åttende året på rad at Sortland og Bjerkvik Hundeklubb samarbeider om å arrangere Blåbyutstillingen. I år skjer det førstkommende helg, 16. og 17. september.

Flere konkurranser

I år er det litt i underkant av 900 hunder som er påmeldt over de to dagene.

– Begge dager blir det valpeshow og eksteriørbedømmelse av hunder, der rundt 75 ulike raser vises frem. I tillegg blir det lydighets- og rallykonkurranser, samt egen konkurranse for barn, sier arrangørene i en pressemelding.

I eksteriørbedømmelsen blir hundene bedømt ut fra rasestandarder som er satt, og det skal ifølge hundeklubbene kåres beste hund i hver rase, og i hver gruppe rasen tilhører.

– Til slutt er det ni hunder som kvalifiserer seg til finalen «Best in show», som er en mer showpreget del av arrangementet. På lørdag utdeles vandrepokal til vinneren av Best in show-finalen, forteller de.

Bedrifter med stand

I lydighetskonkurransen skal hundene gjennom ulike øvelser i samarbeid med fører og i hundesporten rallylydighet skal de gjennom en bane med øvelser fra lydighet, agility og freestyle. I konkurransen «barn og hund» blir ikke eksteriøret, men kontakt og trivsel mellom barn og hund vurdert.

– I år har vi rekord i antall bedrifter og organisasjoner som har stand under utstillingen. Hvis det er noen som vurderer å anskaffe hund vil det være ypperlig å komme innom Blåbyhallen for å se mangfoldet av raser og deres bruksegenskaper, sier arrangørene og ønsker velkommen.