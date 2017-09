Sortland vant over Tromsø 2

Sortland

90. min. Vi er på overtid, og SIL vinner 2-0 over Tromsø 2.

88. min. TIL 2 med frispark i farlig posisjon igjen. Martin Berg lykkes nesten, mens SILs gode målvakt berger igjen. På andre siden av banen forsøker Sondre Meløe seg. Han har hatt et par fine forsøk i dag.

86. min. Vi forsøker å få Marius Jørgensen, SILs kaptein i tale etter kampen. Følg med her!

82. min. Erik Burchardt får gult kort for SIL. Sortland virker å være fornøyde. Kan laget skape mer?

76. min. Det er gjort bytter på TIL 2, uten at vi registrerte hvem. TIL 2 er farlig frempå, men lykkes foreløpig ikke i dag. Slipper SIL seg litt bakpå nå? Per Kristian Karlsen går ut for SIL. Inn kommer Sondre Meløe.

72 min. MÅÅL! Det viser seg at en god regel kan brytes. Kaspars Svärups tas av keeper innenfor TILs straffefelt. Han tar selv straffen, og skårer sikkert 2-0.

65 min. TIL har sendt inn spissen Pedersen i stedet for Grønli. Nok en svær sjanse for TIL, men SILs målvakt Esperos Tadese redder mesterlig. Isak Svendsen inn for Håkon Eilertsen på Sortland.

61 min. Anders Jørgensen får flott treff på sekstenmeteren. Kanskje er det "feilfoten" som gjør at han treffer midt på TILs målvakt, og ikke i mål? Få minutter senere spilles han gjennom, og sender avgårde et flott skudd. Det går dessverre rett over mål.

60 min. Erik Burchardt er kommet inn for Fredrik Stoltz for SIL.

56. min. Håkon Eilertsen får sin drømmesjanse innenfor sekstenmeteren. Han får ikke løftet ballen over blokkerende bein.

54 min. Vannvittig sjanse for TIL 2. Reddes utrolig nok før ballen går i mål.

51. min. Per Erik Karlsen får gult kort for nedriving. Frispark mot Sortland. Farlig posisjon. Blir ikke noe av.

Andre omgang er i gang. Sortland leder 1-0 i det vi går i gang med andre halvdel av kampen.

45 min. pause. 1-0 til Sortland. Velkommen til pauseprat!

42. min. Nærmer seg pause. Kan være lagt til et par minutter på grunn av skade. Per Erik Karlsen frempå med kjempesjanse, slåss seg til en mulighet, men vinkelen blir litt skrå. Nær å lykkes der.

37. SIL ligger på 6.plass på tabellen, men kan med et par plussmål til rykke opp til fjerdeplass. "Nabolagene" Skjetten og Skedsmo ligger på plassene over. Øverst er Mjølner, Senja og Harstad.

33. TIL 2 vil leke. Sondre Olsen med vannvittig frispark i tverrligger for bortelaget. Martin Berg får prøve seg på ny. Han skyter utenfor. Dette er ennå ikke trygt for SIL.

31 min. TIL 2 med frispark i farlig posisjon. Martin Berg skyter farlig nært, men ballen går centimetre målvakten til hans gamle lag Sortland. Minuttet etter får Fredrik Stoltz gult kort for å ha hindret motspiller i for stor grad.

30 min. Sortlands spillere står i kø for å skåre. Der burde hjemmelaget fått kranglet ballen i mål.

22 min. Arild Stoltz er frempå for Sortland og header farlig over mål for Sortland. Det skjer etter nytt hjørnespark.

22 min. MÅÅL! Fredrik Stoltz skårer for SIL etter et hjørnespark. Det roer nok nervene for hjemmelaget.

20 min. TIL 2 er igjen farlig frempå. Sortlands målvakt er uredd frempå og ofrer seg.

17. min. Farlig dødballer fra TIL 2. Det kan være et våpen i kampen mot de sorthvite.

13 min. Nyervervelsen Svärups viser to ganger at han er en mann som mener alvor for Sortland. Fortsetter dette går han ikke av banen uten skåring.

9 min. Sortland roter i eget forsvar. TIL 2 får corner. Fantastisk slått, og skrur nesten i mål. Bortelaget beholder ballen og går på nytt angrep. Nå er TIL 2 nær skåring.

4 min. Hjemmelaget med kampens første hjørnespark. Det reddes på strek etter heading fra Svärups.

1. min: Kaspars Svärups presenteres som ny spiss for Sortland. Han virker å kunne bli et spennende bekjentskap. Tromsø 2 stiller som forventet med et ungt og lett lag, sammenliknet med Sortland.

Tromsø 2 stiller med følgende lag:

Målvakt er Erlend Jacobsen, forsvaret består av Henrik Hanssen, Mikael Lange, Henrik Johnsgård og Christer Johansen. Midtbanen består av tidligere sortlandgutt Martin Andre Berg, Gustav Severinsen og August Mikkelsen. Angrepet er Sigurd Grønli, Sondre Olsen og Gharib Gerkonandi fra start.

Sortland starter med Esperos Tadese i mål, Tomz Mezs, Per Erik Karlsen, Anders Jørgensen, Marius Jørgensen, Arild Stoltz og Fredrik Stoltz. Videre Kaspars Svärups, Ingar Angell Nicolaysen, Karl-Christian Karlsen og Håkon Eilertsen.

Dommere er Magne Johansen, sammen med Jan Anselm Kristoffersen og Kjell Olav Duås.

I pausen er VOL lovet besøk av Arne Olav Berg, Håvard Wallstad og Bernt Ola Burchardt, alle tre kjente fotballprofiler i Vesterålen. En av de unge spillerne fra Tromsø, Martin Andre Berg er forøvrig sønn av Arne Olav Berg. Martin har spilt for Sortland før han ble hentet til Tromsø.