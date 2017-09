– Eldre skal også kunne føle seg unike

Sortland

For en stund siden måtte eierne av butikken Induco legge ned på grunn av flytting, og siden da har voksen mote ikke hatt så mange alternativer. Dette kunne ikke Lofotværingen Trine Karlsen og Vesterålingen Ann Karin Grindhaug bli med på, og hev seg rundt. Nå åpner de motebutikken Unik, og tok kontakt med de mestselgende merkene i voksen-segmentet.

Alder ingen hindring

– Vi har stor respekt for den jobben Induco har lagt ned på Sortland, og da vi skjønte at ingen av de ansatte satset videre, følte vi bare at dette måtte vi gjøre, sier Trine Karlsen.

– Det å bli eldre skal ikke være en stopper for å føle seg fresh og ikke minst unik, skriver Grindhaug og Karlsen i ei pressemelding.

Derav fortelles det, kommer navnet på butikken Unik. Butikken åpner med 200 kvadratmeter midt i sentrum vis a vis B young. Butikken må åpnes i to deler, da hele lokalet ikke er klart enda.

– Det skal bli så herlig å få lys og liv i alle vinduene igjen, her på hjørnet, sier butikksjef Astrid. Det blir en super mix med frisørsalong, hudterapeut og dameklær.

Åpningen av første del er torsdag 21. september.

Erfarne

Karlsen og Grindhaug har jobbet sammen i 11 år, og er ikke redd for at Sortland er metta på klesbutikker i det hele tatt. Faktisk tror de at mange blir veldig glade for butikken Unik.

FashionFriday på gamlehjemmet

– Induco la ned fordi eierne flyttet, ikke grunnet for dårlig omsetning. Vi føler oss så sikre på at markedet er her, så vi tar sikte på å åpne i Svolvær i løpet av 2018 samme butikken, Trine Karlsen. Hun driver i dag B young og Utsøkt på Amfi i Svolvær.

Grindhaug og Karlsen mener at det er like viktig at de på femti og de på åtti føler seg fine, og Induco trakk både kunder fra Harstad og Lofoten fordi de satset på kvalitetsklær i for denne målgruppa.

– Flere og flere voksne kvinner bruker i dag sosiale medier, noe som gjør det lettere å nå dem enn før. Vi skal bruke lokale modeller for å vise hvor mye lekkert det finnes for ulike fasonger. Når del to åpner, skal vi åpne Lofoten og Vesterålens største kjolesalong. Her skal man kunne bestille seg time, og prøve i ro og mak.

I kombinasjon med frisør og make-up artist, tror de at dette kunne bli et populært tiltak i selskapssesongene. De skal også ta Fashion Friday til eldresenterene.

– Vi skal ha oss en skikkelig Vesterålsk turné på gamlehjemmene, og vi håper å skape litt glamour og fest. Vi må være fleksible, og oppsøke en del av kundene hvor de er. Vi vil fortsette med visninger i losjen, slik Induco også gjorde. Du skal føle deg fin når du er i livets høst, sier Grindhaug.