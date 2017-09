Disse vant Gründeridol

Sortland

Gründeridol er ungdomsbedriftenes første presentasjon av sin forretningsidé og ble tirsdag arrangert ved Sortland vgs.

På maks tre minutter fikk elevene i hver ungdomsbedrift presentere sin forretningsidé med tilhørende strategi og planer, før de fikk tilbakemeldinger fra juryen.

– Utmerket seg

Juryen bestod i år av Svein Spjelkavik, Erling Hilstad og Marius Remen Hansen.

De ga førsteplassen til Absolutt Media UB fra medielinja ved Hadsel vgs. Produktet deres er en kortstokk med informasjon om mental helse.

– På denne måten sprer man kunnskap om et viktig tema som berører alle før eller siden, er juryens begrunnelse.

Juryen mener bedriften griper fatt i et problem alle sliter med, finner løsninga på og presenterer sin idé på en imponerende måte.

– Vinnerne utmerket seg med en presentasjon juryen ikke har sett maken til. Med rollespill, multimedia, musikk og prototypedemo blåste de dommerne av banen. Vinnerne har en idé med et marked helt uten grenser. Det er ikke hver dag man får presentert en idé som gjør verden til et bedre sted, skryter de.

Vil selge gårsmat i sentrum

Andreplassen gikk til Gården i sentrum, en ungdomsbedrift fra linja salg, service og sikkerhet ved Sortland vgs. Deres idé er å selge lokale gårdsprodukter fra avdelingen på Kleiva.

Produktene skal selges i Sortland sentrum, for eksempel fra en bod.

– Bedriften har uten tvil brukt mye tid på å forberede ideen og presentasjonen. De står frem med en tydelig idé og vet hvordan de skal utvikle denne. Bedriften er lokalt forankret med gode samarbeidspartnere som allerede er på plass. Videre er bedriften basert på et marked som er i vinden, og som vil bli større og større i tiden som kommer, lyder juryens begrunnelse.

– Det å ha markedet med seg, er alltid viktig for å lykkes med en oppstartsbedrift. Lykkes bedriften med sine planer har, de potensial til å bli et viktig verktøy for mange andre bedrifter i Vesterålen, mener juryen.

Delte tredjeplass

– Nivået på deltagerne i årets Gründeridol var så høyt at vi valgte å dele tredjeplassen og i tillegg gi to av deltagerne hedelig omtale, opplyser juryen.

Tredjeplassen ble delt mellom Massasjeputa UB fra linja salg, service og sikkerhet ved Sortland vgs og Delta Lan UB fra IKT-servicefag ved samme skole.

– Fantastisk utstråling

Sistnevnte ungdomsbedrift skal arrangere LAN i Sortland sentrum.

– Det er en sammensveiset gjeng som ikke nødvendigvis sitter på den mest innovative forretningsideen, men som har et helhetlig konsept som kan fungere godt som ramme for flere gode ideer. Det skal være mulig å tjene penger og samtidig gjøre en sosial forskjell, mener juryen.

Massasjeputa UB skal importere og selge massasjepute med åtte massasjeknotter.

– De har en god forretningsidé, de har gjort et grundig forarbeid innen kartlegging av produsent, konkurranse og finansiering. Fantastisk utstråling på gjengen, mener juryen.

Disse fikk hederlig omtale

Clips on UB og Bringfisk UB, begge fra studiespesialisering ved Sortland vgs, fikk hederlig omtale.

Juryens omtale av Clips on UB:

– Et innovativt produkt som juryen har store forventninger til. Patenten her kan bli en verdensnyhet. Uansett produkt leverte Clips On en utrolig god presentasjon med et effektivt rollespill.

Juryens omtale av Gutta i Bringfish UB:

– Gutta i Bringfish imponerte med å ha gjort et virkelig grundig arbeid. Trioen viste at de har en stor entusiasme for produktet de har valgt seg og to av medlemmenes bakgrunn fra Øksnes og fiskerinæringa der er et stort pluss. Det å ha med en fisk i presentasjonen, imponerte også.